È l’unica azienda italiana migliore del posto fisso: paga da DUBAI ALTA | Ti basta avere quest’età per entrare

Ora come ora ci ritroviamo in un momento molto delicato per la società italiana. Infatti, sono davvero tante le persone che a prescindere dall’età, si ritrovano a cercare un’occupazione stabile che possa dare ampie garanzie per il futuro.

Si parla tanto del basso tasso di natalità che riguarda la nostra Nazione, ma poi, vengono meno alcuni pensieri. Come si può pensare che una famiglia possa mettere le basi per avere figli senza una solida sostanza economica?

Per tale motivo negli ultimi anni sono stati introdotti diversi Bonus proprio per incentivare molte persone a cercare di generare nuove vite per allargare la famiglia.

Con una situazione lavorativa precaria è ben difficile immaginare che ciò possa protrarsi nel tempo. Infatti, molte persone lamentano l’aver sottoscritto alcuni contratti di lavoro che non darebbero ampie garanzie a lungo termine.

Contratti precari: una delle motivazioni della bassa natalità

Quando ci si ritrova dinanzi a contratti a tempo determinato, contratti da apprendistato, tirocinio o di prestazione occasionale, di certo non si può parlare di una certezza per tutta la vita.

Pertanto, soprattutto tutte quelle persone che alle spalle non hanno una solida base finanziaria, sono costretti talvolta o a spostarsi in altre zone d’Italia o andare all’estero dove ci sono sicuramente degli spiragli che consentono alle persone di trovare l’occupazione più idonea alle proprie competenze.

È l’unica azienda italiana migliore del posto fisso: l’età è l’unico scoglio da superare

Con l’avvento del Governo Meloni è stato sostituito il Reddito di Cittadinanza a favore dell’Assegno di Inclusione. Questo, altro non ha fatto che cercare di incrementare, soprattutto tutte quelle persone con un reddito basso e senza un’occupazione, a effettuare dei corsi di formazione totalmente gratuiti che hanno proprio il compito di veicolarle a sottoscrivere un contratto a lungo termine. Dinanzi a quelli che sono i vari concorsi per diplomati, laureati o altre figure professionali c’è comunque un’ampia fetta di Italia che guarda con grande attenzione i vari portali su internet, dove ormai affissi nelle bacheche digitali ci sono annunci di lavoro, di ricerca e di chi offre e questo si rivela essere un fatto che tende a abbassare sempre di più il tasso di disoccupazione.

Ora però sembra che la svolta possa provenire ben presto a favore di tanti italiani che possono tirare un sospiro di sollievo e gioire con un contratto davvero allettante. Scopriamo subito di cosa si tratta. Stando a quanto riportato da money.it, Banca Intesa Sanpaolo, assume giovani dai 19 ai 32 anni. Vi è uno stage di 6 mesi finalizzato all’abilitazione del candidato e al termine, la sottoscrizione di un contratto part time a tempo indeterminato. Tra i requisiti preferenziali vi è sicuramente il titolo di studio. Se si è in possesso di una laurea triennale e/o magistrale in ambito economico e/o finanziario e politico e/o giuridico. L’occasione è veramente ghiotta.