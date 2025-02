Lucca: raffica di reati in pochi minuti in pieno centro | Arrestato un 22 enne

A Lucca è stato tratto in arresto un giovane ragazzo di 22 anni. Si era reso protagonista di una sfilza di reati in pochissimi minuti.

Lo scorso 31 gennaio un giovanissimo ragazzo italiano di soli 22 anni è stato il protagonista di una tristissima vicenda.

Si è reso protagonista, infatti, di diversi reati in pochissimi minuti. Per fortuna, però, la Polizia, grazie all’aiuto delle vittime, è riuscito ad individuarlo.

Il ragazzo si era dato alla fuga dopo quelli che, per lui, sarebbero stati i colpi della giornata, ma, per sua sfortuna, le ricerche sono durate pochissimo tempo.

La Polizia lo ha tratto in arresto mentre si trovava nei pressi di Via Sant’Andrea. È qui che è finita la sua velocissima fuga.

Più reati in pochi minuti durante il pomeriggio

Tre episodi violenti e deprecabili hanno costellato il pomeriggio di venerdì scorso, 31 gennaio. La Polizia era già stata avvisata, ma non aveva ancora avuto la possibilità di arrestare il delinquente del giorno. Già al primo episodio, la vittima aveva avvisato le Forze dell’Ordine che si erano messe sulle sue tracce. Contestualmente, poi, è arrivata un’altra richiesta di aiuto, la seconda.

Infine, ecco arrivare la terza chiamata di soccorso e, questa volta, la vittima ha deciso di mettersi all’inseguimento, aiutando la Polizia a rintracciare il ventiduenne di origini italiane ed a trarlo in arresto, come già accennato, in Via Sant’Andrea. Tre i reati a lui ascritti e dei quali dovrà rispondere dinanzi al giudice.

Tentato furto, violenza e rapina: i reati ascritti al giovane

Tutto ha avuto inizio a Piazza del Suffragio intorno alle ore 16.30. La prima chiamata è partita da una ragazza di 26 anni, la prima vittima del giorno. Quest’ultima stava accompagnando due turisti ad un B&B, quando il ventiduenne le si è avvicinato con fare molesto e l’ha palpata nelle parti intime prima di fuggire. Sempre nei pressi di Piazza del Suffragio è avvenuto il secondo reato, questa volta ai danni di una trentaseienne che lavora presso un negozio di scarpe.

Il tizio, in Via Fillungo, ha tentato di rubare la sua borsa dopo un inseguimento. Tentativo vano grazie alla chiamata alle Forze dell’Ordine ed alle grida della donna. Infine, si è recato all’interno di un supermercato, ha rubato due focaccine, aggredendo fisicamente un dipendente che tentava di fermarlo. Quest’ultimo, però, non si è dato per vinto, lo ha inseguito ed ha permesso alla Polizia di fermarlo ed arrestarlo in Via Sant’Andrea.