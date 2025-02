“Mamma, mi hanno rapito, vieni subito” | Ma è tutta una TRUFFA per derubarti: occhio all’sms furfante

Attenzione alla truffa del rapimento, per derubarvi vi mandano un sms fasullo. Ormai non hanno più scrupoli.

Purtroppo oggi giorno viviamo in una realtà dove la buona fede e il buon cuore del cittadino vengono messi a dura prova ogni giorno. I truffatori studiano tecniche sempre più sofisticate per cercare di imbrogliarvi.

Il loro scopo è quello pungervi nel profondo, toccando famiglia e risparmi. Sfruttando la vostra paura, vi fanno commettere azioni che a pensarci a mente fredda, non avreste mai commesso, se solo aveste contato fino a 10 prima di agire.

C’è una truffa che sta colpendo molti cittadini, ed è quella del finto rapimento. Con quell’sms fasullo, vi rubano tutti i soldi in pochi istanti.

Mai farsi prendere dal panico

Come dicevamo, i truffatori puntano a farvi smettere di ragionare per la paura, vi mettono fretta e così agite senza neanche pensarci. Questo tipo di truffa sta talmente prendendo piede che non soltanto le forze dell’ordine stanno mettendo in guardia i cittadini, ma anche i vip lanciano appelli sui social, come per esempio lo spot con Lino Banfi, che cerca di mettere in guardia i suoi follower.

Cercate di non farvi mai prendere dal panico e ragionate sempre sul da farsi. Secondo voi è possibile che un operatore di banca vi chieda di spostare tutti i vostri risparmi su un altro conto? È possibile che un avvocato o un poliziotto vi bussino alla porta chiedendovi dei soldi per pagare la cauzione di un vostro parente? Ebbene, se ci pensate bene, risponderete sempre no a queste e anche ad altre domande.

La truffa del finto rapimento

Tra le tante truffe che purtroppo hanno preso piede, eccoci giunti a una terrificante. La truffa del finto rapimento, la quale consiste nel ricevere un finto messaggio da un nostro contatto, che sia un figlio o un parente stretto che ci chiede aiuto per un ipotetico rapimento. Generalmente viene poi chiesto di pagare un riscatto o di inoltrare dei soldi cliccando un link, ed è in questo momento che i truffatori avranno accesso totale ai vostri conti, alle vostre carte salvate, ai vostri social e così via.

Questo succede perché gli hacker possono modificare il nome che il tuo gestore telefonico visualizza all’arrivo del messaggio. Per quanto tutto questo possa essere spaventoso ed è difficile restare lucidi e concentrati, sapendo che il proprio figlio o la propria figlia, per esempio, possano essere in pericolo, non fatevi cogliere impreparati. Per prima cosa contattate la persona di riferimento e se non vi risponde chiamate subito le forze dell’ordine, sapranno loro cosa fare.