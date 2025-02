Scandalo al Senato: beccato ubriaco marcio al festino di Lapo Elkann | Si è fatto tatuare oscenità

Ecco che cosa si è fatto tatuare un volto noto del Senato. Come ha rivelato lui stesso l’ha fatto quando: “ero ubriaco e l’ho fatto con Lapo”.

I politici in generale, a prescindere dal partito di appartenenza e dalla preferenza di ogni cittadino, il quale è libero di seguire chi vuole, portando avanti i propri ideali e le proprie convinzioni, senza paura del giudizio altrui, restano per prima cosa esseri umani.

E come tali, anche loro, durante una bevuta con gli amici, possono compiere quelle azioni, in stile Una notte da leoni, che all’indomani forse li fa pentire, come farsi fare uno o più tatuaggi. Alla fine sono passati anni da quando un tattoo veniva visto in maniera negativa, ormai possiamo definirlo come un ornamento, nulla di più e soprattutto nessuno dovrebbe essere giudicato per questo, quanto piuttosto per le azioni svolte.

Eppure, pur essendo un volto noto al Senato, se dopo una serata di bagordi, torni a casa con quei tatuaggi, c’è un’unica persona a cui avrai paura di dirlo. Questo non cambia a 18 anni o a 50 anni. Ecco di chi parliamo.

I tatuaggi del noto politico

In un video social diventato virale, il noto volto del Senato, ha raccontato di quei tatuaggi fatti in momenti diversi della sua vita, precisamente uno squalo, la A di Avengers e la scritta “S.P.Q.R.”. Questa sua confessione pubblica ha generato molto sarcasmo tra i follower, con alcuni utenti che hanno così commentato: “Il top è lui che si tatua ubriaco (con Lapo)”, “Fiero di averti votato” e ancora: “la a di avengers ahahahaahha”.

Come ha precisato all’inizio ironicamente però, c’è stata una persona che l’ha quasi disconosciuto e ovviamente non poteva non essere che la sua mamma. Non importa il lavoro che fai o i tuoi anni, quando devi dire una cosa del genere a lei, i sudori freddi scendono un po’ a tutti. Ma di chi stiamo parlando?

Il volto noto del Senato e la sua confessione

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, voi lo sapete chi è il volto noto del Senato che ha rivelato di essersi fatto dei tatuaggi, uno addirittura uguale con Lapo Elkan? Parliamo del senatore della Repubblica e segretario del partito Azione, di cui è il principale fondatore, Carlo Calenda.

Il politico ha rilasciato un’intervista ironica, di cui vi riportiamo il video, ai The_journalai, ai quali ha raccontato di quando ha fatto i suoi tre tatuaggi. Il primo, uno squalo: “quando mi sono sposato perché ero ubriaco e l’ho fatto con Lapo ce l’abbiamo uguale…”, anche se alla fine si sente “un tonno” per quella “stupidaggine”.