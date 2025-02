I soldi ve li diamo nel 2027 | INPS, il comunicato è una mazzata: nel frattempo possiamo anche schiattare

Gli ultimi comunicati rilasciati dall’INPS sono una vera mazzata per alcuni lavoratori. Solamente dal 2027 potranno avere i soldi.

Alcuni lavoratori stanno soffrendo le ultime dichiarazioni dell’INPS, che con il messaggio 401 del 31 gennaio 2025 ha voluto fare dei chiarimenti circa un bonus previsto per loro.

Un bonus che avrebbe garantito loro dei soldi in più sulla busta paga, ma che però sembra si faranno attendere ancora per un po’.

Arriveranno infatti nel 2027, lasciando quindi per i prossimi due anni alcuni lavoratori senza bonus e quindi senza soldi in più.

La cosa è chiaramente snervante per loro. Dei soldi in più fanno sempre comodo, soprattutto a chi ha una famiglia, come in questo caso i beneficiari del bonus, o meglio, le beneficiarie.

Con la Legge di Bilancio 2025 le cose cambiano per chi beneficia del bonus

Il messaggio 401 del 31 gennaio 2025 rilasciato dall’INPS chiarisce le misure del bonus mamma, l’agevolazione che è stata concessa alle mamme lavoratrici con almeno 2 figli a carico. Nello spiegare come cambia questo bonus a seguito della Legge di Bilancio 2025, ha però dato loro una “falsa speranza”, considerando che alcune di loro non potrà vedere i soldi del bonus prima del 2027. C’è chi infatti può beneficiarne già quest’anno e chi invece dovrà attendere. Ma ecco esattamente cos’è successo.

Facciamo un passo indietro. Nella Legge di Bilancio 2024 era stato introdotto il bonus mamme per le lavoratrici con almeno 2 figli, al quale potevano accedere le mamme con due figli e un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato per il periodo di busta paga dal 1° gennaio al 21 dicembre 2024 e le mamme con almeno 3 figli e con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. In quest’ultima categoria possono entrarci anche chi entro il 2026 diventa madre di tre figli. Con la Legge di Bilancio 2025 le cose però sono cambiate.

Nel 2027 potranno avere i soldi previsti

Secondo il messaggio dell’INPS, come riporta “Money.it”, nel 2025 possono beneficiare del bonus le lavoratrici madri con almeno 2 figli e con un contratto di assunzione subordinato, a patto di avere un reddito imponibile previdenziale entro i 40.000 euro, fino al compimento dei 10 anni del figlio più piccolo. Possono poi beneficiare del bonus le lavoratrici autonome, escluse le contribuenti forfettarie e le lavoratrici madri con almeno 3 figli, con contratto di assunzione da dipendente a tempo determinato con reddito previdenziale entro i 40.000 euro, fino al compimento dei 10 anni del figlio più piccolo.

Prossimamente poi anche le madri con tre o pure figli potranno accedere al bonus fino a quando il figlio più piccolo non ha compiuto il 18esimo anno di età. Tuttavia bisognerà attendere il 2017 affinché ciò avvenga. Lo riporta “Money.it” affermando che “per gli anni 2025 e 2026 l’esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n, 213″. Praticamente dovranno attendere il 2027 per aver i soldi del bonus.