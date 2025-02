La Legge 104 diventa come il Reddito di Cittadinanza: ora ti basta un parente | Caricano la card al volo

La legge 104 è diventata come il Reddito di Cittadinanza. Adesso ti basta una carta per ottenerne i vantaggi.

Non è semplice vivere da invalido. L’invalidità è una condizione che limita una persona a causa delle sue menomazioni, siano esse fisiche oppure psichiche.

Riduce le sue capacità, che siano lavorative oppure di autonomia personale e lo costringe a chiedere aiuto a qualcun altro, per esempio a una persona vicina oppure a un assistente.

Tuttavia lo Stato cerca di integrarlo nella società e renderlo quanto più possibile autonomo attraverso una serie di agevolazioni che rientrano nella legge 104.

Tra queste l’utilizzo di una carta molto simile a quella del Reddito di Cittadinanza, la cosiddetta “disability card”.

Un documento agevolante per chi ha la 104

La carta in questione è la Carta Europea della Disabilità, un documento che viene riconosciuto agli invalidi civili e che conferma la sua condizione d’invalidità.

Ha lo stesso valore dei documentazioni mediche rilasciate dalle commissioni dell’Asl o dell’INPS, essendo appunto un documento d’identità. Semplicemente è tascabile, essendo costituito da una tessera. Può essere utile per un invalido civile averla, in quanto gli garantisce delle agevolazioni, che semplificano la sua vita quotidiana. Queste comprendono anche l’ingresso a costo zero oppure a un prezzo ridotto nei musei, nei luoghi di cultura e nei trasporti pubblici, sia in Italia che nei paesi in cui questa card è valida.

Una carta che attesta lo stato d’invalidità

Richiedere la disability card è piuttosto semplice. Attraverso le credenziali Spid, Cie o Cns, bisogna accedere al sito dell’INPS, in quanto è l’INPS stessa che la gestisce, ed effettuare la procedura di richiesta. Dopodichè l’INPS verificherà il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio del documento e in caso di esito positivo, manderà la carta direttamente a casa della persona che la richiede.

Ciò vuol dire che non tutti gli invalidi possono possedere la carta, ma come riporta “Money.it”, possono averla: gli invalidi civili minorenni, gli invalidi civili maggiorenni con percentuali pari o superiore al 67%, i cittadini con indennità di accompagnamento, i cittadini con handicap grave ai sensi della legge 104, i ciechi, i sordi, gli invalidi e inabili ai sensi della Legge 222 del 1984, gli invalidi sul lavoro o con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica, gli inabili e gli inabili alle mansioni e i cittadini a cui è stato riconosciuto il trattamento di privilegio ordinario e di guerra.