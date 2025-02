Penny Market rischiava di avvelenarci: RITIRO IMMEDIATO DAI NEGOZI | Scoppiato lo scandalo apocalittico

Caos al Penny Market dopo quell’annuncio di ritiro immediato dai negozi di quel particolare prodotto.

Non è la prima volta che portiamo alla vostra attenzione quegli avvisi urgenti di ritiro immediato di prodotti venduti nei supermercati o nei discount, che potrebbero avere conseguenze sull’organismo, più o meno serie.

Spesso sono lotti specifici a essere sotto accusa, altre volte l’intero bancale. Spesso è la presenza di salmonella, listeria, ingredienti non presenti nell’etichetta, scarti dei macchinari e così via, a mettere in pericoli i clienti.

In questo caso, a essere finiti sotto i riflettori sono i punti vendita Penny Market, il cui prodotto in questione è stato richiamato con decorrenza immediata. Non consumateli per nessuna cosa al mondo.

Un avviso che ha agitato i clienti

Come riportano da, Il fatto alimentare, i recenti richiami alimentari sottoposti all’attenzione del cittadino, riguardano il Lidl e il Penny Market. In merito al primo, come possiamo leggere, il prodotto da non consumare e gettare via o restituire al punto vendita per ottenere il rimborso anche senza scontrino, è un lotto inerente ai mini brezeln salati ricoperti di cioccolato al latte e cioccolato fondente del marchio Alpenfest.

Il lotto in questione è il numero 8534 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/05/2025. Il motivo letto nell’avviso riguarda l’impossibilità di: “escludere che, a seguito del consumo, si possa manifestare una sensazione di bruciore in bocca, con irritazioni in bocca e sulla lingua”.

Il Penny Market richiama questo prodotto

Come riportato da, Il fatto alimentare, oltre al Lidl, anche un prodotto venduto al Penny Market sta generando panico sul web, in quanto i cittadini che l’hanno acquistato non devono assolutamente consumarlo, ma riportarlo immediatamente al punto vendita per ottenere il rimborso.

Parliamo del lotto di anacardi tostati all’aroma di rosmarino a marchio Fruits Better con il numero di lotto 24332 e il TMC 30/11/2025. “La ragione indicata è la presenza di infestanti nel prodotto”, come riportano dal sito. Come vi abbiamo già suggerito, monitorate sempre il sito del Ministero della Salute, de, Il fatto alimentare e anche quello dei supermercati o discount dove siete soliti acquistare, in quanto annunci di questo genere possono sempre verificarsi purtroppo, quindi è meglio saperlo in tempo, prima di consumare un prodotto considerato potenzialmente pericoloso per la salute umana. Come riportano dal noto sito di informazione, dal 1° gennaio 2025 al 3 febbraio 2025 hanno già segnalato 18 richiami, per farvi capire quanto purtroppo di sovente qualche prodotto non supera il controllo qualità.