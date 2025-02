Prendete e godetevi la casa di riposo | Giorgetti riempie di soldi i pensionati: NUOVO IPERBONUS GRATIS

Finalmente per i pensionati è arrivata la notizia che attendevano da anni. Il Ministro aiuta tutti e questo Bonus ne è la prova.

Ormai, nelle varie trasmissioni televisive, si parla spesso dei problemi economici dell’Italia e di quelle che sono l’iniziative statali affinché si possa trovare una soluzione e un rimedio efficace.

Tra le categorie più vulnerabili vi sono sicuramente i pensionati che, proprio in questo momento delicato della loro vita, oltre a fare i conti con delle pensioni non così lievitate dal punto di vista economico sono sempre sul chi va là.

Ciò purtroppo dipende anche dalle varie truffe che colpiscono gran parte degli italiani, over 65, nella misura più subdola.

Infatti, da nord a sud, c’è chi agisce fingendosi un maresciallo, un finto avvocato o chi invece telefona fingendosi operatore call center per riuscire a ricavare quanti più dati personali possibili.

Come tutelare gli anziani

In questo modo, poi si cerca di truffare la vittima fingendo di conoscere tutti i dettagli e, in alcuni casi, creando una situazione ad hoc dove dall’altra parte del telefono c’è chi maschera i panni del finto nipote o finto figlio in difficoltà.

Quindi, sono davvero tantissime le iniziative presenti sul territorio nazionale di prevenzione e soprattutto di tutela degli anziani. Però dinanzi a quelle che sono le varie problematiche palesate poc’anzi, c’è da dire che il Ministro dell’Economia Giorgetti, sin dal suo insediamento non si è mai tirato indietro nel voler tendere la mano proprio a favore dei pensionati, ovvero di tutti coloro che hanno lavorato una vita intera e ora si godono il meritato riposo.

Giorgetti riempie di soldi i pensionati: nuovo iperbonus gratis

Chiaramente, oltre ai pensionati lavorativi ci sono anche coloro che percepiscono una pensione sociale per anzianità e anche per loro è previsto comunque un sostegno economico statale in modo che si possa vivere dignitosamente.

Adesso, si sta parlando incessantemente di una sorta di Bonus voluto dal Ministro dell’Economia ma in realtà altro non è che una delucidazione da riportare in maniera precisa. Come sappiamo a febbraio non c’è stato alcun tipo di aumento delle pensioni però, la vera novità è stata riportata da money.it. Infatti, sembra proprio che le pensioni siano destinate ad aumentare nel corso di quest’anno in seguito al taglio dell’Irpef. Infatti, il Governo ancora non si è pronunciato dinanzi a quello che potrebbe essere lo switch dell’aliquota che attualmente è al 35% ma che potrebbe calare al 33%.