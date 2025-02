Salgono i contagi da Coronavirus a Lucca: tutti i numeri degli ultimi 7 giorni

Coronavirus, su tutto il territorio di Lucca tornano a salire i contagi. Ecco tutti i dati dell’ultima settimana.

Chi pensava che fossimo usciti dalla situazione di emergenza legata al Coronavirus, si sbagliava di grosso.

Certo, il quadro non è gravissimo come quello che si presentava dinanzi gli occhi di tutti negli anni passati.

Tuttavia, non c’è affatto da sorridere poiché i contagi continuano a salire così come i pazienti deceduti.

Si tratta di una situazione uniforme in tutta la Regione, ma Lucca, con la sua provincia, è quella a destare più preoccupazione.

Salgono contagi e preoccupazione a Lucca

Ogni settimana, l’Agenzia Regionale di Sanità, pubblica i dati relativi ai contagi degli ultimi 7 giorni. Ovviamente, lo ha fatto anche stavolta e ciò che ne è venuto fuori è un quadro altamente preoccupante. Ebbene sì, perché i contagi sono aumentati nuovamente, ci sono pazienti ricoverati in terapia intensiva e ben due sono deceduti. Si tratta di due donne.

La loro età media si attesta intorno agli 80 anni. Dall’inizio della diffusione del contagio ad oggi, in Toscana si sono registrati 1.679.114 casi, con un’incidenza di 45.625 casi ogni 100.00 abitanti. La preoccupazione, ovviamente, è alta in tutte le province, ma a destare più preoccupazione, come già accennato, è Lucca. Scopriamo cosa è accaduto fin qui.

Lucca: ancora nuovi casi di Coronavirus

Abbiamo parlato dell’incidenza regionale dei contagi, ma ancora non abbiamo detto quali sia quella relativa alle province. Dove va meglio è a Prato: qui l’incidenza è sotto media regionale. Infatti, si attesta intorno ai 41.500 casi ogni 100.00 abitanti. Purtroppo, però, c’è da dire che la provincia peggiore è proprio quella di Lucca. Ebbene sì, avete capito benissimo. È proprio lei che traina l’incidenza dei casi in Toscana superando di gran lunga quella Regionale. Pensate che si attesta a ben 47.596 casi. Insomma, qui continua a fare paura.

Purtroppo, però, non si parla solo di medie numeriche. Queste, infatti, sono certificate dai dati rilasciati proprio dall’Agenzia Regionale di Sanità. Il bollettino rilasciato per gli ultimi sette giorni parla chiaro e, anche se a Lucca ed in Provincia non c’è il numero maggiore di nuovi casi, questa provincia continua a guidare la classifica nera del Covid. L’ultima settimana, infatti, a guidare i contagi c’è Pisa, con i suoi 15 contagi e Firenze, con i suoi 11 nuovi pazienti. Il fanalino di coda è Pistoia con solo un caso annoverato, mentre la provincia di Lucca ha registrato un numero davvero basso rispetto ai dati allarmanti a cui siamo abituati: un solo caso di contagio in 7 giorni.