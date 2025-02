Tragedia sul lavoro al porto di Genova: la vittima è un uomo toscano di 36 anni

Lutto in Toscana per un giovane operaio morto sul lavoro a Genova - Pexels - Lagazzettadelserchio.it

Un’enorme tragedia di è consumata al Porto di Genova: un operaio toscano di 36 anni è deceduto mentre era al lavoro.

Sono decenni che si parla di morti e tragedie sui posti di lavoro e che si cerca di porre rimedio a questo fenomeno tragico.

Eppure, episodi nefasti come quello accaduto pochi giorni fa, continuano a costellare le giornate italiane.

Le morti sul lavoro, infatti, anziché diminuire, aumentano in maniera costante, anno dopo anni.

Purtroppo, è da registrare l’ennesimo caso a Genova. La vittima era un trentaseienne operaio toscano.

Operaio toscano morto al Porto di Genova

Il fenomeno delle morti sul lavoro è una delle maggiori piaghe di questi tempi. Ogni giorno, infatti, si ascoltano notizie del genere al TG o se ne leggono su giornali e web o si ascoltano alla radio. Quello che si prova, in un primo momento, è il sentimento di rabbia per quello che è accaduto e, soprattutto, perché, dopo tantissimo tempo, non si riesce ancora a fare sì che non succedono tragedie simili.

Molto spesso, le vittime sono giovanissime, con il futuro davanti ai loro occhi e, purtroppo, anche con bambini piccoli che non potranno godere i loro anni di infanzia ed adolescenza con uno dei propri genitori. Pensate che, in Toscana, in un solo giorno sono avvenuto bene tre incidenti sul lavoro e tutti gli operai sono in dice rosso in condizioni gravissime. La tragedia, però, come già accennato in precedenza è avvenuta a Genova.

Evento mortale sul lavoro: perde la vita un trentaseienne toscano

Abbiamo accennato, in precedenza dei tre episodi che hanno reso buia la giornata di ieri in Toscana. Si tratta di ben tre operai che, in posti di lavoro diversi, hanno rischiato la loro vita e sono ancora nell’incertezza di poter continuare a vivere. Purtroppo, però, il vero evento nefasto, quello che ha portato la morte ad un giovane operaio toscano, originario di Massa, è avvenuta in Liguria, precisamente a Genova.

La scorsa mattina, infatti, l’operaio si è recato al lavoro all’interno del Porto del capoluogo ligure. Al momento dell’incidente, era alla prese con la riparazione di una imbarcazione. All’improvviso, un’elica di manovra, dalle dimensioni enormi, è caduta travolgendo il povero malcapitato, mentre si trovava su un ponteggio sotto la carena dell’imbarcazione. Non si conoscono ancora, purtroppo, le cause di questo incidente gravissimo. Quel che è certo è che una giovane vita si è spezzata troppo presto e, nonostante i soccorsi siano stati immediati, non c’è stato nulla da fare.