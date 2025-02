Dopo Ferragosto, ecco Ferrafebbraio: è ufficiale la festività | Ti pagano per rimanere a casa a dormire

Dopo Ferragosto, arriva Ferrafebbraio, il momento in cui arrivano i pagamenti INPS per coloro che non lavorano.

L’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione il lavoro, i cosiddetti Adi e Sfl, sono gli attuali sostituti del Reddito di Cittadinanza e due misure di sostegno, che l’INPS da a chi è senza lavoro.

Sono dei bonus che agevolano i disoccupati che prendono parte a dei programmi di accompagnamento al lavoro e chi si trova in condizioni di fragilità e vengono inseriti in percorso di formazione e politica attiva del lavoro.

Hanno iniziato a essere riconosciuti a partire dal 1° gennaio del 2024 e da quel momento hanno iniziato a essere distribuiti regolarmente ogni mese.

Tuttavia con la nuova Legge di Bilancio hanno subito alcune trasformazioni, che fanno felici chiunque li riceve. È infatti arrivato per loro il Ferrafebbraio.

Le novità in seguito alla Legge di Bilancio

Con la nuova Legge di Bilancio, il contributo è salito a ben 500 euro ed è arrivato a un massimo di 24 mensilità. Tuttavia questo viene calcolato in base alla situazione reddituale aggiornata.

Se praticamente c’è stato un miglioramento della situazione reddituale, l’Assegno d’inclusione si riduce, con il rischio anche che venga perso se si supera la soglia massima. Al contrario se il reddito è sceso, il valore dell’assegno potrebbe aumentare.

Un momento di gioia per ci riceve l’assegno

Ma perchè si parla di Ferrafebbraio? Semplice, perchè la data in cui sarà possibile ritirare il sostegno per il mese di febbraio, è il 15. Chi riceve per la prima volta l’assegno potrà anche ricevere la Carta Adi, nei quali verranno versati mensilmente gli assegni dei successivi mesi.

Chi invece non riceve l’assegno per il primo anno, non dovrà andare alla Posta il 15 febbraio, poichè quella data è riservata per chi ritira l’assegno per il primo anno. Chi lo riceve già da un anno può andare all’ufficio postale il 27 febbraio e ritirarlo. Ecco quindi perchè Ferrafebbraio! Si potrebbe infatti dire che per chi riceve l’assegno è un momento di festa, un po’ come lo è Ferragosto.