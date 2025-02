Famiglia Bocelli in lacrime: addio al tenore dei tenori | La sua voce riecheggerà in eterno, Andrea devastato

La famiglia Bocelli è stata colpita da una terribile scomparsa. Dopo una lunga lotta contro la mattia si è spento. Tutti piangono il lutto.

Sono momenti di grande sofferenza quelli che la famiglia Bocelli stanno vivendo.

La sua prematura scomparsa è stata qualcosa di talmente straziante che ha colpito pure loro, lasciandoli senza parole.

Non doveva andare così, ma purtroppo la malattia non gli ha lasciato scampo. Nel momento in cui sembrava essere scomparsa, è tornata, strappandolo alla vita.

Ora tutti piangono la sua scomparsa, compreso Andrea Bocelli e la sua famiglia, che si sente vicina al collega del tenore.

Una scomparsa improvvisa che lascia tutti senza parole

Non viveva sotto ai riflettori, rispetto a suo zio, ma era conosciuto e benvoluto nelle città di Rovigo e di Ferrara, dove si era costruito la sua vita, prima che la malattia gliela strappasse via.

Si è spento così all’età di 44 anni, improvvisamente, lasciando un profondo vuoto nel cuore di tutti, in modo particolare in quello della sua famiglia, che ha dovuto dire addio a un suo amato membro.

Per la famiglia un dolore straziante

Come riporta “Msn” la malattia era comparsa per la prima volta quando aveva solamente 20 anni. Gli era stato diagnosticato un tumore e si era così sottoposto alle cure mediche. Dopo 2 anni di cure sembrava che la malattia se ne fosse andata e che Gabriele Grigolo fosse guarito, ma poi negli ultimi mesi la situazione è precipitata. Il tumore era tornato, stavolta in forma più aggressiva e senza possibilità di cura, strappandolo così alla vita.

La notizia è stato un vero shock per tutti, per suo padre Gabriele Grigolo, noto ristoratore a Londra e anche per suo zio, il noto tenore Vittorio Grigolo e collega di Andrea Bocelli, sebbene non abbia rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla perdita del nipote. Attualmente il celebre tenore è impegnato in un tour internazionale, e recentemente era stato ospite a Londra per un documentario su Napoli. Il suo silenzio, così come quello della famiglia, lascia trasparire il dolore di una terribile perdita, che ha segnato chiunque, anche le persone a loro vicine.