Whatsapp, ora ti controllano pure per quanto tempo leggi i messaggi | Finisci sotto accusa per stalking

Fai attenzione a questo pulsante quando usi WhatsApp. Rischi di essere controllato senza neanche che te ne accorga.

WhatsApp è al giorno d’oggi l’app di messaggistica più utilizzata al mondo.

È difficile infatti trovare qualcuno che non l’abbia installata nel proprio telefono o sul computer. Considerando che può anche essere usata su un PC Windows oppure sul Mac, è uno strumento davvero pratico.

Proprio in questo risiede il suo punto di forza: nella sua praticità. Whatsapp non solo permette di connettersi con il mondo, ma lo fa in maniera semplice, sfruttando una commissione internet e un’applicazione in continuo aggiornamento.

Tuttavia il suo ultimo aggiornamento sta destando molta preoccupazione tra i suoi utenti. Tanti temono che questo permetta alle persone di essere controllate. Soprattutto nel momento in cui si schiaccia un determinato pulsante.

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp che fa paura agli utenti

Non si tratta della semplice visione degli stati pubblicati, che permette agli utenti whatsapp di vedere cosa pubblicano i loro contatti negli stati e neppure della doppia spunta blu che permette a chi invia i messaggi di vedere se la persona che lo riceve, lo ha letto.

Questo nuovo aggiornamento è molto diverso e permetterà gli utenti di “controllarsi” tra loro. Per questo in tanti sono preoccupati per la terza spunta.

Whatsapp (Pixabay) – lagazzettadelserchio.it

La tripla spunta che ti controlla in arrivo

Finora su WhatsApp abbiamo visto la spunta, la doppia spunta e perfino la doppia spunta blu. Adesso però arriva un nuovo aggiornamento, che desta molta preoccupazione tra gli utenti dell’app, la terza spunta. Spunterà nel caso in cui qualcuno farà lo screenshot della chat con cui un utente parla, permettendo così alla persona il cui messaggio è stato screenshottato, di vedere chi ha fatto lo screen della schermata.

Chiaramente chiunque trema di fronte a questo aggiornamento, che fortunatamente però sembra essere qualcosa di lontano. Potrebbe succedere che in futuro vi sia questa nuova spunta, ma per il momento Meta non ha ancora confermato la cosa. Si tratta infatti solamente di una voce, che per il momento ha valore pari a zero. Bisognerà attendere per eventuali futuri aggiornamenti.