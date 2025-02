“Andavo solo a 55 all’ora” | Autostrada, sono cambiati i limiti: ti stangano anche se vai come una lumaca

Sono cambiati i limiti di velocità in autostrada. Adesso anche se vai piano prendi la multa. Bisogna andare pianissimo.

È importante rispettare le regole imposte dal Codice della Strada. Non solo permettono di evitare le multe, ma contribuiscono a garantire sicurezza e non solo a per chi guida il veicolo.

Le norme tutelano chiunque, anche chi non sta alla guida e sebbene a volte possono sembrare esagerate, è bene comunque che vengano rispettate.

C’è per esempio una regola che potrebbe sembrare troppo rigida, visti i limiti che impone. Obbliga infatti chi guida il veicolo ad andare pianissimo in autostrada, pena il pagamento di una rigida sanzione.

In realtà però ha molto senso rispettarla, considerando le condizioni nella quale viene applicata e il fatto che può anche salvare la vita di chi guida.

Un limite che fa andare ancor più piano le automobili

In condizioni normali, il Codice della Strada impone agli automobilisti esperti di andare in autostrada a una velocità di massimo 130 chilometri orari. Ai neopatentati, ovvero a chi ha ottenuto la patente da meno di 3 anni, proibisci di andare oltre i 100 chilometri orari.

Ci sono però delle situazioni che permettono di andare più veloce, arrivando anche 150 chilometri orari. Si tratta dei casi in cui l’autostrada è a 3 corsie e di quelli in cui la progettazione dei tratti stradali consente di andare a questa velocità. In questi casi però è richiesta la presenza della segnaletica stradale a indicare che in un determinato tratto dell’autostrada è percorribile anche a più di 130 chilometri orari. Allo stesso tempo ci sono delle situazioni in cui i limiti di velocità si riducono moltissimo, arrivando addirittura a non oltre 50 chilometri orari. Se si supera questo limite, scatta infatti la multa.

Una restrizione per garantire la sicurezza stradale

Normalmente il Codice della Strada consente di circolare in autostrada a una velocità massima di 130 chilometri orari, ma ci sono delle situazioni che la riducono molto. In caso di condizioni meteorologiche avverse, vengono infatti applicate delle restrizioni sul limite di velocità in autostrada, che si riduce infatti da un massimo di 130 chilometri orari, ad anche 50 chilometri orari. Questo per garantire la sicurezza stradale, che in caso di pioggia e di nebbia, viene spesso meno a causa del fondo stradale bagnato oppure della scarsa visibilità.

Come riporta “Virgilio.it” “in presenza di pioggia, i limiti di velocità diminuiscono a 110 chilometri orari in autostrada (e a 90 chilometri orari su strade extraurbane principali). Nel caso di nebbia intensa, con visibilità inferiore a 100 metri, potrebbe essere imposto un limite di 50 chilometri orari su specifici tratti stradali, da indicare mediante apposita segnaletica stradale.” Bisogna quindi prestare attenzione alle restrizioni che si applicano in queste condizioni e in generale andare piano. Ne va della sicurezza in strada.