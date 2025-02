Conad, c’è trucco e c’è inganno: ecco che acqua ci danno da bere | Costa così poco per un motivo

C’è un motivo per il quale il Conad vende un’acqua così economica. La verità è che ci fanno bere questo tipo di acqua.

Il Conad non è un supermercato discount, ma tante famiglie lo ritengono conveniente e preferiscono fare la spesa grande lì piuttosto che altrove.

Lo confermano le classifiche di “Altroconsumo”, che hanno posizionato la Conad al secondo posto nella categoria “spesa mista”. Al primo posto è stato inserito il Familia Superstore, che è stato appunto considerato il supermercato migliore in cui fare la spesa mista e cioè comprare ciò che serve in casa e in cucina.

Questa classifica conferma quindi che nonostante la Conad sia un supermercato che offre prodotti di marca e di qualità, risulta comunque piuttosto conveniente.

Ci sono infatti dei prodotti che vengono proposti addirittura a prezzi più ridotti rispetto a quelli dei discount, come l’acqua, che viene messa in vendita a un prezzo talmente basso, che spesso siamo convinti sia stato messo lì per errore.

Una convenienza fuori dal comune

Sono tante le marche dell’acqua che la Conad mette in commercio: Brio Blu, Ferrarelle, Lete, Levissima e San Benedetto sono solo alcune.

Oltre a queste c’è però un’acqua naturale che viene proposta a un prezzo talmente basso, che neppure nei discount si riesce a trovare a una cifra simile. Si tratta proprio dell’acqua Conad. Ma per quale ragione costa così poco?

Non un caso che abbia un prezzo del genere

Non è un caso che l’acqua naturale Conad abbia un prezzo così basso, poichè c’è una ragione ben precisa che spiega per quale motivo è così conveniente.

Rispetto all’acqua leggermente effervescente Conad, che è prodotta dalla Gaudianello, l’acqua naturale arriva dalle Fonti Zinnigas della zona di Siliqua, in Sardegna. È molto economica poichè non si paga nè il marchio nè la pubblicità sul prodotto. Anche l’acqua Levia viene imbottigliata lì. È infatti molto economica, ma non quanto l’acqua naturale Conad. A quel prezzo non si trova da nessun’altra parte, infatti se desideri risparmiare facendo la spesa, assicurandoti comunque la qualità, scegli come supermercato la Conad. Non solo propone un’acqua molto economica, ma risulta anche conveniente per fare la spesa mista.