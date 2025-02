“Figli intelligenti garantiti”: ecco il trucco della psicologa | Avrete solo Einstein in casa

Questo è l’unico metodo per avere pargoli dalla mente brillante e creativa: segui questi consigli e ne trarrai solo benefici a lungo termine.

Quando una coppia decide di avere dei figli, sa bene che le responsabilità aumentano, le priorità cambiano e la vita si trasforma letteralmente.

Ciò, come ben sappiamo, è un modus vivendi che riguarda tutti coloro decidono di mettere su famiglia.

Ovviamente, nei tempi odierni, voler avere dei figli richiede comunque anche diversi sacrifici in termini economici. Lo Stato aiuta e su questo non c’è dubbio ma il resto ricade sulle spalle dei genitori.

Quando il figlio sarà ad un’età tale da poter andare anche all’asilo nido, lì sarà richiesto alla famiglia un contributo in termini di soldi per l’iscrizione e le mensilità. Nonostante ci sia il Bonus Nido, usufruibile sia in strutture comunali che private, ciò non sembra essere sufficiente.

Intelligenza dei figli, come stimolarla al meglio

Poter crescere un figlio, quindi, è davvero molto dispendioso nonostante l’amore, la gioia e le emozioni (con preoccupazioni annesse), si moltiplicano. Per famiglie che vivono distanti dalla propria terra natìa e senza avere un supporto costante di nonni e zii, il tutto diventa più faticoso.

Al di là del concetto economico, però, va approfondito anche un altro aspetto che erroneamente passa spesso in secondo piano. L’educazione e il rispetto che vengono trasmessi ai figli, sarà il loro marchio di fabbrica a vita e invece dell’intelligenza? C’è chi dice che la si erediti dalla madre, chi dal padre e così via. Una cosa è certa, se vuoi che tuo figlio cresca sano e con un quoziente intellettivo ok, prosegui con la lettura e scopri metodi efficaci e infallibili.

Figli intelligenti in casa: i quattro metodi infallibili

Stando a quanto riportato da money.it, ci sono 4 strategie che sembrerebbero essere utili ed efficaci per crescere figli intelligenti e con comportamenti corretti. In primis, giocare per stimolare lo sviluppo cognitivo (facciamo finta di essere…); dare il buon esempio ai figli (l’appredimento osservazionale promosso da Bandura lo mette in evidenza); sviluppare l’intelligenza emotiva (enunciata da Goleman e sembra sia efficace per migliorare il proprio QI); leggere ad alta voce sin dai primi anni di vita (ciò stimolerebbe l’autoregolazione dell’individuo).

Sono metodi che, da sempre, sortiscono effetti importanti e positivi. A questo punto non resta che farne tesoro, provare e consigliarli ad amici e parenti che hanno figli in tenera età.