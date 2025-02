TERREMOTO LIDL: li mangi e finisci in rianimazione al Cardarelli | RITIRO IMMEDIATO DAI BANCHI

Se ancora non li hai divorati, buttali subito. Li hanno ritirati dal mercato perché pericolosi: occhio a quest’etichetta.

Tra i supermercati più in voga degli ultimi anni, sarebbe opportuno parlare di LIDL. Quest’azienda, sin dagli inizi degli anni 2000, è riuscita a conquistare un’ampia fetta di italiani.

Il motivo di tale successo è da ricondurre al fatto che gran parte dei prodotti messi in commercio sono ad un ottimo prezzo e la qualità è davvero eccellente.

Si passa dal reparto gastronomico, a quello dei surgelati per poi trovare anche capi d’abbigliamento adatti sia per i grandi ma anche per i piccini.

Avere un supermercato LIDL nei pressi della propria abitazione o del luogo di lavoro, può rivelarsi un’autentica fortuna. Questo perché anche per chi si ritrova a fare pause pranzo flash, si trova sempre dell’ottimo pane caldo, a tutte le ore.

LIDL, perdersi tra le bontà è un attimo

LIDL, negli ultimi tempi, è riuscita sempre di più ad imporsi sul mercato nazionale, grazie ad un’ampia gamma di prodotti con marchi di ottima qualità. Se, ad esempio, si è a dieta ma non si vuole rinunciare a degli insaccati gustosi, nel banco frigo si trova con estrema facilità dell’ottimo prosciutto crudo light, ampiamente consigliato.

Per i golosi, invece, lasciarsi travolgere da bastoncini di cioccolato, patatine, torte e dolciumi vari, è il luogo perfetto. Infatti, con una spesa non superiore ai 30 euro, si è certi di poter mettere il piede fuori dal negozio con buste pregne di leccornie. Ora però se in casa vi ritrovate con questo prodotto alimentare, sarebbe meglio buttarlo via: è stato ritirato dal mercato. Controllate subito questi lotti presenti nel prossimo paragrafo.

Terremoto LIDL: li mangi e finisci in rianimazione, li hanno ritirati dal mercato

Si tratta dei Brezeln al cioccolato e i prodotti da evitare sono quelli venduti in confezioni da 140 grammi, con il numero di lotto 8534 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/05/2025 (cioccolato al latte EAN 4056489775102, cioccolato fondente EAN 4056489775119).

Anche il Ministero della Salute si è occupato di segnalare il tutto. Come riportato da ilfattoalimentare.it, mangiare questi prodotti si potrebbe ‘manifestare una sensazione di bruciore in bocca, con irritazioni in bocca e sulla lingua’. Qualora qualche amico o parente è solito recarsi da LIDL e fare provviste per più settimane, sarebbe meglio metterli in guardia con questi dati certi alla mano.