Ultim’ora Salvini: introdotto il limite anagrafico della patente | Da oggi a 70 anni non puoi più guidare

Le ultime novità sono davvero allarmanti. Adesso per gli automobilisti si mette veramente molto male, panico in vista: addio patente.

Guidare è sicuramente una delle attività che accomuna gran parte degli italiani. Sappiamo bene che, per poter essere al volante di una vettura, bisogna almeno aver compiuto 18 anni e possedere tutti i requisiti idonei.

Per tale motivo, non si può non parlare della Scuola Guida o anche della Motorizzazione. Sono davvero in tanti i ragazzi che, raggiunta la maggiore età, si apprestano a mettere da parte un gruzzoletto di soldi per iscriversi.

Chiaramente per poter avere la patente tra i propri documenti, serve grande attenzione, meticolosità e soprattutto spirito di responsabilità.

Avere la possibilità di esibire tale documento in quanto al volante della propria vettura, non è un qualcosa solo per sentirsi più grandi, autonomi e indipendenti anzi. C’è molto altro che in questi giorni sta facendo tanto parlare.

Guidare in totale sicurezza

Sono davvero tante le campagne di sensibilizzazione che, negli ultimi tempi, stanno letteralmente dominando l’attenzione pubblica. Sia in televisione che sui giornali, ormai, si cerca di trasmettere sempre di più il messaggio di condurre una guida sana e consapevole. Per tale motivo, se qualcuno sa di voler concedere un bicchiere di troppo, sarebbe cosa gradita organizzarsi anzitempo con qualcuno che sa di non toccare almeno un goccio di alcol.

Ciò, oltre ad essere importante per la salute e l’incolumità di chi è al volante e su strada, è ciò che prevede anche il Codice della Strada con tutti gli annessi e connessi delle ultime modifiche datate dicembre 2024. Ora però sembra che le ultime novità riguardano proprio coloro che la patente ce l’hanno da molti anni e per loro appendere il ‘volante al chiodo’ è ormai cosa fatta. Scopriamo subito tutti i dettagli.

Da oggi a 70 anni non puoi più guidare: introdotto il limite anagrafico della patente

Sarebbe opportuno parlare dei 70 anni come limite di età. Attenzione non si sta parlando di 70 come dato anagrafico, nello specifico. Bensì, di 70 anni da quando si è ottenuta la patente. Se consideriamo che la media di chi guida da ottanta anni è pari ad almeno 88 anni anagrafici (ottanta più diciotto, gli anni in cui sei abilitato a fare l’esame per prendere la licenza di guida) arriviamo a una soglia di età piuttosto delicata da gestire al volante.

E si è soliti, a questa età, essere parecchio scrupolosi nel caso di rinnovi di patente. Per tale motivo, i rinnovi, step dopo step cambiano dai 10, 5, 2 e addirittura ogni anno.