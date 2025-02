“10 anni di arretrati”: il comune ha deciso di darti il rimborso | Addio Tari

Scopri come fare a ottenere il rimborso dal Comune per quei 10 anni di arretrati.

Ci sono quei pagamenti fissi che ognuno di noi paga puntualmente, nel momento in cui decide di andare a vivere in una propria casa, che sia di proprietà o in affitto. Tra le varie utenze da attivare e le bollette mensili, ovviamente c’è anche lei, una delle tasse più chiacchierate di sempre.

Parliamo della Tari, cioè la tassa sui rifiuti, destinata a continuare a mantenere in Italia, la gestione in merito alla raccolta e allo smaltimento degli stessi. Questa varia in base ai numeri dei residenti in una casa, così come dalla grandezza di quest’ultima e dalle altre proprietà, per esempio il garage. Ogni Comune può decidere come gestire questo aspetto anche solo per il colore dei cassonetti.

Per quanto questa tassa non è per nulla amata, oggi vogliamo parlarvi di come ottenere quei 10 anni di arretrati, con il rimborso rilasciato dal Comune. Ecco cosa dovete sapere per poterne richiedere il rimborso e soprattutto perché avete pagato in più senza saperlo.

Come ottenere il rimborso

Prima di svelarvi il motivo per cui potreste ottenere il rimborso sulla Tari da parte del Comune, volevamo dirvi come fare a ottenerlo. Dovrete quindi presentare un’istanza all’Ufficio Tributi del proprio Comune o affidarsi alle associazioni consumatori, come per esempio Codacons o Federconsumatori.

Queste associazioni sapranno indicarvi tutti i passaggi per ottenere questo e anche altri rimborsi. Dovrete comunque compilare una domanda apposita, allegando i documenti e le ricevute dei pagamenti effettuati. Se ne avrete diritto, il personale addetto vi terrà aggiornato su tutto l’iter di indennizzo.

Cosa vi deve rimborsare il Comune

Adesso che sapete come ottenere il rimborso, sapete perchè il Comune è pronto a risarcirvi per quei 10 anni di arretrati in merito alla Tari? Questo succede perché dal 2009, alcuni Comuni, hanno applicato l’IVA alla tassa dei rifiuti. Questo si è rivelato essere un errore, visto che la tassa dei rifiuti è appunto un’imposta e non una tariffa, quindi esente IVA.

Questo rimborso dunque spetta per i pagamenti degli ultimi anni con questa voce extra, che in molti casi ha fatto alzare il totale da pagare anche di qualche centinaio di euro. Questa informazione non è conosciuta da tutti, per questo motivo, sono ancora pochi i cittadini che hanno richiesto la restituzione della somma pagata erroneamente. A ogni modo avete ancora tempo per chiedere questo rimborso, quindi recuperate tutte le ricevute e fate domanda.