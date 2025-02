“Cerchiamo dipendenti”: Poste Italiane apre le sue porte a tutti | Non serve la laurea

Ecco quali sono le posizioni aperte da Poste Italiane per le quali cercano dipendenti da assumere. Non serve neanche la laurea.

Poste Italiane fu fondata nel 1862 e da quel momento non ha più smesso di fornire servizi ai propri clienti di tutto il mondo, visto che gestisce le spedizioni internazionali. Ma questa nota azienda non si occupa soltanto della corrispondenza ma anche di altro.

Gestisce infatti i conti degli italiani, l’attivazione di buoni e metodi per conservare i risparmi dei cittadini e così via. Oltre a questo però offre lavoro a oltre 120.000 dipendenti, per questo sono molti i cittadini che cercano di entrare nel loro team per cercare stabilità lavorativa e quindi economica.

Per questo oggi volevamo portare alla vostra attenzione a queste posizioni aperte richieste da Poste Italiane. Non serve la laurea, ecco come cercare di diventare loro dipendenti.

Poste Italiane e la possibilità di impiego

Poste Italiane come dicevamo offre svariati posti di lavoro, dal portalettere agli operatori di sportello, fino ad arrivare a chi smista la posta. Inoltre punta molto sulla formazione, in modo da permettere a tutti di costruirsi un futuro solido. Per questo motivo quando l’azienda apre le selezioni sono molti che provano a candidarsi sperando di essere chiamati.

Il motivo per cui molti provano ogni anno a lavorare per loro è per il fatto che tutti hanno la possibilità di passare le selezioni se superano ovviamente i requisiti richiesti, in quanto ci sono mansioni per laureati, per diplomati, per giovani senza esperienza e così via. Qualora voleste lavorare sul campo, consegnando quindi la posta, sappiate che sarebbe meglio prendere la patente dell’auto o della moto prima di candidarvi, in modo da avere sicuramente una possibilità in più, visto che la concorrenza è elevata, in quanto le candidature arrivano a fiocchi all’ufficio che si occupa delle selezioni.

Poste Italiani apre le selezioni

Come dicevamo, Poste Italiane ha aperto le selezioni in quanto cerca dipendenti in tutta Italia e non serve la laurea. Sul loro sito ufficiale, nella sezione “lavora con noi”, sono molteplici le mansioni disponibili, come riportano da concorsipubblici.net. Tra le tante troviamo: portalettere, addetti agli sportelli, consulenti finanziari, addetti alla logistica e così via.

Per candidarsi, una volta che vi sarete iscritti al sito delle poste, non dovrete fare altro che vagliare le varie mansioni con le caratteristiche richieste e inoltrare la candidatura. Sicuramente questa possibilità è utile per tutti, sia per chi cerca un nuovo lavoro che per chi è disoccupato o semplicemente vuole vagliare una seconda possibilità per il futuro.