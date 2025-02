Legge 104, Giorgia Meloni fa il regalo ai beneficiari: esenzione immediata da queste tasse

Finalmente arrivano buone notizie per chi si ritrova a pagare queste tasse. Ora le spese sono ridotte all’osso ‘quasi’ per tutti.

Negli ultimi tempi, poter vivere dignitosamente per molti italiani, è un vero dilemma. Le tasse, talvolta troppe, non danno quella serenità economica di cui si avrebbe un gran bisogno.

A tal proposito, però, lo Stato non resta a guardare e tende sempre una mano a favore dei cittadini. Lo dimostra da sempre e lo ha palesato, ancor di più, a partire dagli ultimi anni non così floridi per il mondo intero.

Infatti, soprattutto dal periodo COVID-19 e dalla fase temporale post-pandemia, gli incentivi sono stati molteplici ed espletati anche sotto diverse forme.

Gli aiuti economici, quindi, altro non hanno fatto che incrementare sempre di più le situazioni familiari dei nuclei con più necessità di supporto immediato. Ora, però, sembra che ci siano importanti novità in arrivo per coloro che beneficiano della Legge 104. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Legge 104, le ultime novità sono davvero allettanti

Usufruire della Legge 104 chiaramente denota anche problemi personali o familiari di una certa e importante gravità. Infatti, come ben sappiamo, son ben 3 i commi a cui si fa riferimento. Dal grado 1, il più lieve, al grado 3, il più grave di tutti.

Chi beneficia di questa Legge, come ben sappiamo, ha la possibilità di richiedere, con anticipo, tre giorni di assenza giustificata a lavoro per poter assistere il parente malato. Adesso, però, dopo anni di lotte e rivendicazioni socio-economiche, sembra sia arrivata la svolta dal Governo proprio nelle ultime ore. Nell’ultimo paragrafo sarà spiegato tutto nei minimi dettagli.

Legge 104: esenzione immediata da queste tasse, preparati a dire addio

Due, infatti, sono le tasse che danno la possibilità di esenzione. Parliamo, infatti dell’IMU e della TARI. In questi casi, però, preme fare delle precisazioni non di poco conto. Per quanto riguarda l’IMU, infatti, l’esenzione scatta solo nel momento in cui la persona con disabilità vive in una struttura sanitaria. La situazione TARI, invece, è diversa. Scopriamola nel dettaglio scorrendo nella lettura.

Le esenzioni, in questo caso, variano in quanto trattasi di imposta gestita interamente dai vari Comuni presenti sul territorio nazionale. In alcune zone, chi ha l’esenzione, non paga nulla, mentre, in altri posti, si hanno degli sconti e rateizzazioni importanti e ad personam. Insomma, se si hanno dubbi o perplessità, sarebbe sempre meglio provare a chiedere al proprio CAF di fiducia.