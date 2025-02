Legumi in scatola, non devi sciacquarli assolutamente: il liquido interno devi trattarlo così

Pensaci bene prima di sciacquare i legumi in scatola. Nella lattina c’è molto più che dell’acqua. Usala nel modo giusto.

I legumi in scatola sono la salvezza per chi non ha tempo di cucinare. Pochi minuti in pentola, un giro d’olio e sono pronti per essere mangiati.

Sono poi l’ideale se si vuole assumere delle proteine senza passare troppo tempo ai fornelli.

Tuttavia non tutti li apprezzano. In tanti li ritengono degli alimenti di scarsa qualità e li evitano, preferendo i legumi freschi oppure secchi. Altri invece, convinti che i liquido presente nella scatola sia semplicemente acqua sporca, li lavano, non sapendo però che in quel liquido c’è molto di più.

Non c’è infatti cosa più sbagliata del buttare via l’acqua dei legumi. Non andrebbe sottovalutata in questo modo, ma presa più in considerazione, perchè fa molto più bene di quanto sembra.

Molto più sana di quanto sembra

Sciacquare i legumi e buttare via la loro acqua può sembrare la cosa migliore, ma in realtà è più che sconsigliato farlo, poichè si commette un grande errore lavandoli e soprattutto buttando via l’acqua.

L’acqua dei legumi non è solo acqua sporca, sebbene in tanti ne siano convinti. È in realtà molto più sana del previsto e potrebbe essere anche un valido aiuto in cucina. Per cui, se in futuro ti troverai a preparare dei legumi in scatola, non buttare via la loro acqua. Puoi farci delle cose molto interessanti.

Un valido aiuto in cucina

In tanti sono convinti del contrario, ma in realtà l’acqua dei legumi fa bene alla salute. È un insieme di sali minerali, fibre solubili e tanti altri nutrienti che i legumi rilasciano durante la cottura. Ciò nonostante può essere un bene sciacquarli, per ridurre il sodio in essi.

L’acqua dei legumi può poi essere un ottimo aiuto in cucina. Le proprietà leganti che ha, la rendono un perfetto sostituto dell’albume e di conseguenza un ottimo ingrediente per preparare salse e mousse. Non è quindi della semplice acqua sporca. Tuttavia c’è la possibilità che nel barattolo ci siano delle tracce di sostanze che derivano dalla lavorazione del contenitore, per cui se temi di essere contaminato da queste, ti suggeriamo di optare per un barattolo di vetro. Ma non buttare l’acqua. Fa molto più bene di quanto sembra.