Squalo bianco, all’improvviso il più grande del mondo: sembra provenire dai dinosauri

L’avvistamento di uno squalo ha lasciato tutti senza parole. Era così grande che sembrava un altro predatore, molto più antico.

Lo squalo bianco è uno dei predatori più grandi e feroci del mondo. Lungo anche oltre 6 metri, è noto a tutti per la sua velocità e potenza.

Si trova nelle acque temperate e costiere degli oceani di tutto il mondo, ma soprattutto nelle coste dell’Australia, del Sudafrica e della California. Tuttavia il fatto che sappia mantenere una temperatura corporea superiore a quella dell’acqua, lo porta anche a cacciare in ambienti freddi.

La sua dieta, varia in base alla sua età. I più piccoli si nutrono soprattutto di pesci, che triturano con i loro denti seghettati, mentre i più grandi possono anche nutrirsi di animali più grandi, come le foche e i leoni marini.

Negli anni gli studi su di lui ci hanno portato a conoscere bene le sue caratteristiche. Tuttavia, continua a essere un animale studiato e tracciato, anche con lo scopo di osservarlo e capirlo meglio. Ma ecco cos’ha rivelato un suo ultimo avvistamento.

Gli incredibili risultati degli ultimi avvistamenti

L’avvistamento di un esemplare di squalo bianco ha attirato l’attenzione di molti, considerando che le sue dimensioni e la sua età sono qualcosa fuori dal comune. Normalmente uno squalo bianco è lungo 4,5 metri e pesa circa 2.300 chili, tuttavia questo squalo, che gli studiosi hanno chiamato Deep Blue, è molto più grande. È uno degli esemplari più grandi mai visti, considerando che è lungo oltre 6 metri.

Anche la sua età è atipica. Normalmente gli squali bianchi vivono tra i 30 e i 70 anni, ma questo ne ha oltre 50 e supera di molto la media della specie. Raggiungere una tale longevità è così raro che si potrebbe dire che è un esemplare unico nel suo genere.

Squalo bianco o altra specie?

Tanti sono i monitoraggi che sono stati fatti sull’animale, al fine di capire se questo squalo appartenesse a un’altra specie, magari più antiche, o se fosse veramente Deep Blue.

Gli studi hanno confermato che si tratta proprio di lei. Le segnalazioni dell’animale, arrivano infatti dalla stessa area, ovvero dall’isola messicana di Guadalupe. Deep Blue vi torna ogni 2 anni per riprodursi. È per lei e in generale per gli squali bianchi un ambiente sicuro, dove possono riprodursi.