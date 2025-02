Bollette, ora se vivi in queste regioni non paghi più nulla | Giorgetti ha deciso: ci ha fatto finalmente la grazia

Veramente se vivete in queste regioni non dovrete più pagare nulla di bollette? Facciamo chiarezza in merito.

Stiamo vivendo un periodo di forti rincari dove molti italiani stanno facendo fatica ad arrivare a fine mese. Le cause sono molteplici, ma per quanto concerne quelle per bollette di luce e gas, le cause principali sono adibite principalmente a due fattori.

Il primo dovuto dalle basse temperature registrate, che hanno fatto diminuire le riserve stoccate in precedenza in Europa e secondo, gioca un ruolo chiave la guerra tra Russia e Ucraina. L’interruzione del gas russo ha fatto salire i prezzi sul mercato di oltre 50 euro a megawattora, come rivelano da money.it.

Per questo in molti si sono chiesti se veramente gli abitanti di queste regioni, non dovranno pagare più nulla in bolletta secondo le decisioni prese da Giorgetti?

Il dibattito tra mercato tutelato e mercato libero

In questi ultimi mesi oltre ai rincari, i cittadini si sono dovuti abituare al passaggio obbligatorio da mercato tutelato e mercato libero, come da decisione statale. Poche categorie di persone possono restare nel primo, gli altri non possono rifiutarsi, per questo è meglio vagliare tutte le offerte disponibili tra i vari gestori, anziché passare in automatico dal gestore che avevate in precedenza.

In passato i cittadini restavano in quello tutelato in quanto i prezzi erano decisamente più bassi e più sicuri, ma vista la situazione, come riportano da money.it, pare che la scelta più saggia per i consumatori sarebbe quella di aderire al mercato libero, in modo da ricevere il prezzo bloccato per un anno, visto che gli aumenti a oggi, non hanno nessuna intenzione di placarsi, sia per quanto riguarda il gas che l’elettricità.

L’agevolazione per le bollette

Veramente se vivete in queste regioni non dovrete più versare nulla in bolletta, secondo le disposizioni rilasciate da Giorgetti? Ebbene, è meglio fare chiarezza. Come vi dicevamo prima, ci sono alcune eccezioni per le quali potrete continuare a restare nel mercato tutelato o comunque ritornarci dopo aver aderito alle offerte del mercato libero. Queste eccezioni riguardano:

chi ha un’età che va dai 75 anni in su;

chi ha diritto a ricevere il bonus sociale;

soggetti con disabilità;

hanno l’utenza in un’isola minore;

cittadini che vivono in strutture abitative d’emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Ed è proprio a questa ultima categoria che ci riferivamo, ma come avete potuto capire quindi non è che non pagheranno nulla, semplicemente potranno beneficiare della tariffa fissata da Arera nel mercato tutelato, non avendo l’obbligo di passare al mercato libero. Sta a loro vagliare tutti i preventivi e scegliere quello più vantaggioso che sia con una o con l’altra disposizione.