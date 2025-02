Codice della strada, stanno chiedendo a tutti l’svt | Patente stracciata seduta stante se ti rifiuti

Come mai stanno chiedendo a tutti l’svt? Ecco cosa dice in merito il Codice della Strada e perché ti stracciano la patente se rifiuti di utilizzarlo.

Il Codice della Strada aggiornato è entrato nel pieno dell’operatività da settimane ormai e con esso sono state molteplici le multe che sono state stilate. Le infrazioni più discusse sono state quelle per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e per l’uso dello smartphone durante il tragitto.

Le pene sono esemplari in quanto si ottiene non soltanto una multa parecchio corposa ma anche la decurtazione dei punti e in diversi casi anche il carcere, in base all’infrazione commessa. Molti, pur di non correre in questi pericoli hanno deciso per esempio di spostarsi con il taxi o di farsi venire a prendere, qualora avessero bevuto troppi drink durante la serata.

Ed è qui che entra in gioco il discorso dell’svt. Voi lo sapete perché lo chiedono a tutti e perché vi stracciano la patente se non lo usate?

Le regole del Codice della Strada

Soffermiamoci un attimo sul discorso della guida in stato di ebbrezza, una delle cause principali per cui si creano molti incidenti, soprattutto durante il fine settimana. Proprio per ovviare a questo problema, con l’aggiornamento del nuovo Codice della Strada, in base alla quantità di alcol per cui si sfora da quella consentita ci saranno determinate sanzioni, con il ritiro della patente e anche il carcere.

In seguito dovrete installare l’alcolock obbligatoriamente per poter continuare a guidare. In commercio ultimamente sono usciti dei piccoli etilometri professionali i quali vi indicano il vostro livello alcolemico, in modo da sapere se potete o meno mettervi alla guida. Ci sono comunque svariate soluzioni da adottare in modo da continuare a divertirvi con gli amici senza però infrangere il CdS, tra questi l’svt. Sapete di cosa parliamo?

Cos’è l’svt

Voi lo sapete perché, seguendo le direttive del Codice della Strada, sarebbe meglio che vi informaste per l’svt, che tutti chiedono e che molti vi consigliano? Se superate il tasso alcolemico consentito e non lo prendete, potreste vedervi la patente stracciare davanti a voi.

Questa sigla corrisponde alla Società Vicentina Trasporti che si occupa dei mezzi pubblici a Vicenza, i quali hanno aggiunto le corse notturne durante il sabato sera per permettere ai cittadini di divertirsi, ovviamente in modo responsabile nei locali e poter poi tornare a casa senza aver paura di prendere qualche multa alla guida. Molti stanno chiedendo se questo servizio possa essere attivato anche il venerdì sera e sono molti i cittadini anche delle altre Regioni che chiedono servizi simili, dove ovviamente non ci abbiano già pensato i vari Comuni, con i vari servizi di trasporto pubblico locale. Quindi se avete bevuto, prendete il pullman per tornare a casa, fate un favore a voi stessi e agli altri.