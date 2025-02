Fiat, l’annuncio è ufficiale: ritorna l’auto più amata dalle famiglie: costerà come una panda

Fiat ha annunciato il ritorno dell’auto più amata dalle famiglie italiane. Costerà quanto una panda. Tutti la vogliono.

Fiat è un nome che emoziona sempre gli italiani. Sinonimo da sempre di innovazione e versatilità, negli anni ha saputo creare delle auto che si adattassero alla vita di ogni giorno.

È così che è diventata parte della quotidianità delle famiglie, creando delle macchine tanto funzionali, quanto economiche.

Praticità e semplicità sono state le sue parole d’ordine. Ogni volta la Fiat ha saputo offrire delle soluzioni intelligenti, proponendo delle automobili dai prezzi accessibili, ma che sapessero stare al passo con i tempi.

Negli ultimi anni però la Fiat ha fatto un ulteriore passo in avanti, combinando la tradizione con la tecnologia. Nel 2024 ha lanciato la Grande Panda, un’automobile dal design moderno, ma comunque pratica e adatta alle famiglie. Questo connubio ha segnato un punto di svolta.

Un graditissimo ritorno, ma con un look diverso

Sembra che ora la Fiat sia pronta a sorprendere nuovamente. Sembra che dopo anni, una delle sue automobili più amate potrebbe tornare in strada, sebbene con un look completamente diverso.

Pare infatti che dal 2025 assisteremo al ritorno della Fiat Multipla. Non sarà però la classica monovolume, ma qualcosa che s’ispira alla Grande Panda del 2024. Un’automobile dal design moderno e squadrato, ma che saprà essere allo stesso tempo adatta alle famiglie e quindi spaziosa e pratica.

Un prezzo sbalorditivo

La nuova Multipla sarà talmente spaziosa che potrà anche essere disponibile a sette posti, oltre che a cinque. Sarà costruita sulla piattaforma Smart Car, la stessa che è stat usata anche per la Citroen C3 Aircross e per la Opel Frontera. Quanto ai motori, sarà possibile scegliere per un 1.2 turbo mild hybrid da 136 CV e una versione elettrica da 113 CV.

La cosa sorprendente però sta nel suo prezzo, che si aggirerà sui 25.000 euro. Una cifra che rende l’automobile tanto conveniente e che sicuramente porterà tante persone nei concessionari. Del resto però questo è sempre stato ciò che fa la Fiat: delle automobili grandi e comode alla portata di tutti.