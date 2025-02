Ora legale, é una svolta epocale: cambia tutto già a febbraio | É la prima volta nella storia

Tutto cambia già a febbraio in merito all’ora legale, è una svolta epocale perché non era mai successo.

Il dibattito tra ora legale e ora solare dura da decenni con chi vorrebbe che non esistesse più e chi invece contiene a sostenerlo. Non è tanto per il cambio degli orologi che quello lo sappiamo ormai è diventato automatico in tutti i device, a parte negli orologi analogici ma è per un discorso più complesso.

Il fulcro della disputa è tra chi sostiene che spostare avanti o indietro le lancette due volte l’anno possa essere controproducente per problemi di salute che possono insorgere soprattutto tra gli anziani e tra chi guarda la situazione da un punto di vista economico e di risparmi.

A prescindere da tutto, per la prima volta nella storia, in merito all’ora legale è cambiato tutto, in quanto sta iniziando tutto da febbraio. Ecco che cosa sta succedendo.

I problemi dell’ora legale e dell’ora solare

Ora legale si? Ora legale no? Ora solare si? Ora solare no? Sono questi i quesiti che aprono un dibattito costante, tra chi quelle lancette in avanti o indietro non le vuole più spostare, ma preferirebbe avere un orario unico. Alcuni Stati preferirebbero l’ora legale tutto l’anno, cioè quella per cui si spostano le lancette un’ora in avanti nei mesi estivi, mentre altri quella solare, definita “quella naturale” per cui si torna indietro nei mesi invernali. Questa preferenza è anche dovuta dalla posizione geografica di riferimento.

Nel corso degli anni sono state lanciate petizioni online e sono stati condotti studi dove ognuno porta le proprie rimostranze in merito a questi due tipi di orari, chiedendo l’abolizione di una o dell’altra. Per il momento quindi, dopo la decisione che ogni Stato può decidere in autonomia se abolire o meno questo passaggio, nel Belpaese resterà tutto invariato. In futuro, chissà?

Ora legale già a febbraio

Come mai si parla di svolta epocale in merito all’ora legale già da febbraio? Semplice, perché come rivelano da panorama.it, l’argomento più cercato su Google è proprio in merito al giorno di quando si passerà dall’ora solare a quella legale quest’anno.

Generalmente questa ricerca viene fatta a marzo, visto che il cambio avverrà il 30 del mese prossimo alle 2 di notte, invece quest’anno si è iniziato a cercare già da adesso, nel mese più romantico dell’anno. Questo succede perché il dibattito come dicevamo, è molto acceso e almeno per il momento in Italia tutto è rimasto come sempre, ma non si sa ancora cosa succederà in futuro.