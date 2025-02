Cancro automatico se mangi questo alimento | OMS, annuncio horror: lo mangiamo tutti, siamo spacciati

Purtroppo lo abbiamo sempre ignorato ma questo è un vero killer per il nostro organismo: l’allerta ora è a livelli massimi.

Negli ultimi anni, con maggiore attenzione, si parla della sana e corretta alimentazione non solo per il controllo del peso corporeo ma anche per evitare svariati problemi di salute.

Lo sanno tutti, ormai, che l’eccesso di zuccheri e carboidrati, può causare un picco glicemico tale da destare grande preoccupazione soprattutto in coloro che soffrono di diabete alimentare o eridatario.

Ad ogni modo, l’eccesso è ciò che tutti i nutrizionisti concordano nel bandire da sempre a tavola. Lo sgarro, in qualsiasi dieta, è previsto anche come ossigeno per il corpo e il cervello. Ripartire dopo una mini abbuffata o comunque un po’ di relax, non è quasi mai proibito.

Il controllo, però, deve essere costante e controllato. Bisogna diffidare dalle diete fai da te e dai rimedi homemade. Infatti, se ci sono professionisti del settore che hanno studiato anni e anni per formarsi, è buona pratica affidarsi a loro.

I problemi con l’alimentazione scorretta

In Italia, soprattutto al sud, ci sono diversi ragazzi in età adolescenziale che presentano disturbi dell’alimentazione con molti casi di sovrappeso e obesità. Per tale motivo, oltre a sensibilizzare il pensiero comune con pubblicità ad hoc, si cerca di incentivare sempre più a praticare sport sin dalla tenera età.

Come detto poc’anzi, mangiare tanto o comunque male, non crea danni solo quando si mette il piede sulla bilancia. I vari problemi di salute come quelli cardiovascolari e di ipertensione, sono tra i più diffusi. Quello che purtroppo si ignora è anche il rischio frequente che incorriamo quando ingeriamo alcuni alimenti. Ecco quindi a cosa prestare maggiormente attenzione a tavola.

Questo ingrediente fa più morti del cancro e non lo sapete: il gruppo 2B non perdona

Stando a quanto riportato da airc.it, L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ci tiene a evidenziare di consumare in maniera controllata tutti quei cibi al cui interno contengono aspartame perché questo ingrediente può provocare il cancro.

Quali sono quindi gli alimenti e bevande che lo possono contenere? Ad esempio, dove troviamo la dicitura ‘zero’ o ‘diet’, potrebbe essere opportuno leggere accuramente l’etichetta e scoprire se l’aspartame sia presente oppure no. La IARC, quindi, ha inserito l’aspartame nel Gruppo 2B come possibile sostanza cancerogena. Cerchiamo di sensibilizzare il pensiero comune, di amici e parenti, e diventiamo promotori di consigli utili per la tutela della salute di chi ci circonda.