TRAGEDIA A SANREMO: si è tolto la vita gettandosi nel vuoto | Cancellato l’evento con effetto immediato

Tragica fatalità a Sanremo: gli organizzatori hanno dovuto chiudere tutte le porte. L’evento è stato cancellato a causa di un suicidio.

Ultim’ora a Sanremo: purtroppo una tragedia scuote la cittadina ligure a 24 ore dall’inizio del Festival. Un suicidio terribile, quello che è stato registrato dalle cronache nere negli ultimi minuti e che ha visto protagonista un volto noto della musica italiana.

Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, si è infatti tolto la vita gettandosi nel vuoto dal suo ufficio di Via Turati a Milano. Come prima reazione a questa disgrazia, Mediaset avrebbe cancellato la cena di gala consueta a Villa Nobel (Sanremo).

Al momento non sono note le cause del tragico gesto. Benedetti è stato un gigante della radiofonia italiana, talento precoce tanto da ottenere i primi lavori in discoteca già a 13 anni.

Negli anni ’80 è riuscito a farsi strada come disc jockey, fino a farsi notare dallo staff di Radio Italia Network che lo mette sotto contratto immediatamente.

La lettera d’addio prima del gesto estremo

Sembrerebbe, secondo le prime ricostruzioni, che il dj abbia lasciato una lettera di addio, prima di saltare nel vuoto dal suo ufficio milanese nell’edificio che ospita Virgin Radio. Non sembra ci siano dubbi al momento sulla volontarietà del gesto.

Le indagini sono state incaricate al dipartimento di Polizia del Comune di Milano.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI