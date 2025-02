Bancomat, non pagare mai con la carta al di sotto di questa cifra | Spendi più di commissione che di acquisto

Caos con i pagamenti digitali, la commissione sotto quella determinata cifra ha allarmato i cittadini che potrebbero decidere di non pagare più con il bancomat. Ma cosa starà succedendo?

I pagamenti digitali sono molto gettonati, soprattutto per la loro comodità di utilizzo. Non dover ritirare il contate ma poter pagare grazie a una carta o a un’app è utilissimo e sicuramente più sicuro piuttosto che andare in giro con tanti soldi nel portafogli.

Inoltre, è un modo per lo Stato di tracciare i pagamenti, combattendo così l’evasione fiscale. C’è da dire che anche i pagamenti digitali non sono immuni alle truffe, per questo bisogna comunque prendere tutti i provvedimenti del caso.

A ogni modo, nonostante questi metodi siano molto gettonati, in queste ore si è sviluppato il panico tra gli utenti dopo aver appreso di quella notizia in merito alle commissioni di acquisto sotto una certa cifra, per cui in molti stanno pensando di non usare più il bancomat.

La richiesta di Assoutenti

In queste ore si sta appunto parlando di quella notizia per cui il pagamento digitale per come lo conoscevamo in tutti questi anni, potrebbe subire un cambiamento radicale. Sotto una certa cifra, se qualcosa non cambierà nelle prossime settimane, arriveranno le commissioni, fatto inedito in tutti questi anni.

A tal proposito, è scesa in campo Assoutenti, i quali hanno fatto una richiesta specifica: “Uno dei punti di forza…era proprio l’assenza di costi fissi per i pagamenti di piccola entità, un fattore che ha favorito la diffusione del servizio tra i cittadini e le attività di vicinato. Ora, con l’introduzione delle commissioni anche per i pagamenti sotto i 10 euro, si rischia proprio di colpire quei soggetti che più hanno bisogno di strumenti di pagamento digitali accessibili ed economici…”. Ma di cosa si starà parlando?

Le commissioni sotto una certa cifra

Veramente al pagamento con il bancomat saranno introdotte nuove commissioni che stanno facendo protestare i cittadini? Non è proprio così, in quanto il pagamento con il bancomat è influenzato sempre dalle varie regole che ogni banca impone ai propri clienti, che comprende commissioni e canine più o meno imponenti. Oggi noi ci riferiamo all’annuncio rilasciato da Satispay, il quale dopo anni di commissioni pari a zero per tutti, da aprile introdurrà dei costi anche sotto i 10 euro soltanto per gli esercenti.

Almeno per il momento dunque, questa tassa non sarà pagata dai privati, per i quali il contratto resterà sempre il medesimo. Dopo la delucidazione di Satispay in merito, è arrivata anche la risposta di Assoutenti: “Ringraziamo Satispay per aver fornito chiarimenti in merito alle novità in arrivo sui pagamenti digitali…”, accentuando comunque il timore di “possibili ripercussioni per i consumatori legate alle commissioni a carico dei negozianti che, come noto, vengono scaricate sugli utenti finali attraverso un incremento dei prezzi al dettaglio”.