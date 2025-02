Parità di genere: invito di Gaia alla partecipazione all’incontro on line | Come partecipare

L’azienda servizi idrici, Gaia, ha voluto fortemente un incontro sulla parità di genere. Ha invitato tutti: ecco come partecipare.

Le pari opportunità sul luogo di lavoro sono, ormai, oggetto di, anche accesa, nel nostro Paese.

Si vuole garantire, sempre più, un ambiente di lavoro sano ed inclusivo in tutti i settori del nostro mercato.

Tuttavia, in alcuni casi, ancora non è stata recepita questa necessità che trasforma una Nazione in un Paese Civile.

In questo contesto, Gaia, l’azienda dei servizi idrici, ha voluto fortemente un incontro per illustrare le sue politiche attive in merito. Ha invitato tutta la cittadinanza. Ecco come parteciparvi.

Gaia e parità di genere: un incontro illustrativo

Oggi, 11 febbraio, le ore 12, ci sarà un incontro online durante il quale l’azienda offrirà un quadro ben preciso di quelle che sono le politiche che ha messo in atto per fare sì che il suo ambiente di lavoro sia inclusivo e rispettoso nei confronti di tutti. Questo incontro, voluto fortemente da Michela Consigli, vicepresidente aziendale e membro del Comitato Guida per le pari opportunità di Gaia Spa, rientra nel percorso Trasparenza e Condivisione.

La Consigli ha tenuto a precisare che l’invito a partecipare a questo incontro è rivolto a tutti, ai cittadini ed anche alle aziende, per fare.si che possa esserci maggiore consapevolezza sull’argomento e per adottare politiche che mirano all’inclusione ed al rispetto di tutti i dipendenti. Scopriamo, allora, insieme, quali saranno gli argomenti toccati durante l’incontro e, soprattutto, in che modo sarà possibile parteciparvi.

Pari opportunità: ecco come partecipare ad un incontro illuminante

Prima di scoprire su cosa verterà l’incontro organizzato dall’azienda, bisogna specificare e sottolineare che la stessa ha conseguito un riconoscimento importantissimo. Parliamo della Certificazione per la parità di genere per le Società. Ebbene sì, dopo un duro lavoro da parte di tutti i componenti di Gaia, finalmente, l’azienda può fregiarsi di questo importantissimo riconoscimento che certifica che l’ambiente di lavoro sia sano, rispettoso ed inclusivo.

Durante l’incontro di oggi verranno evidenziate tutte le strategie da mettere in campo per fare sì che le collaboratrici ed i collaboratori possano vivere e lavorare al meglio delle loro possibilità. Pertanto, l’invito a parteciparvi è rivolto, in particolar modo, a tutte quelle aziende che vogliono raggiungere questo importantissimo traguardo. Per presenziare all’evento, c’è necessità di inviare una richiesta di adesione a Gaia Spa, tramite mail all’indirizzo sostenibilita@gaia-spa.it. L’azienda risponderà in brevissimo tempo indicando il link al quale collegarsi.