“Riesci a vedere il 6?” | Fanno questa domanda a tutti i Carabinieri in servizio: molti non risolvono il test visivo

Questo è davvero difficile ma se si vuole far carriera, basta aguzzare la vista e usare questo trucco: è infallibile.

Che si tratti di gioco, lavoro o esercitazioni varie, i test visivi sono ormai nell’immaginario collettivo un ottimo modo per allenare vista, logica e intuizione.

Sebbene talvolta ci si trova dinanzi a dei veri quesiti apparentemente impossibili da risolvere, a tutti c’è sempre una soluzione valida che spesso fatichiamo a trovare.

La motivazione di ciò risiede anche nel fatto che si è poco meticolosi e parecchio frettolosi. La vista, come tale, richiede tempo necessario per inquadrare il focus e farne da padrona.

In questo caso, nel test proposto oggi, c’è da trovare il numero 6. Sembra un’impresa ardua ma in realtà, con alcuni trucchi, lo possono risolvere tutti. Scommettiamo? Proseguendo nella lettura si scoprirà quanto in realtà sia più semplice del previsto.

Test visivo impossibile? Ecco il trucco infallibile

Proporre un test visivo può sembrare un gioco inutile ma in realtà quello che molti ignorano è la sua reale complessità ma al tempo stesso utilità. Infatti, a tal proposito, sarebbe opportuno dire che per poterlo effettuare nella maniera più giusta possibile, bisogna darsi un tempo massimo per la risoluzione.

Prendersi delle ore, ad esempio, sarebbe davvero controproducente. Questi rompicapo devono essere risolti in una manciata di secondi. Per questo motivo, potrebbe essere somministrato a chiunque attualmente svolge un lavoro dove la vista e l’attenzione sono al primo posto. In tutto ciò, avete trovato il numero 6? Ecco come risolvere il test in meno di 8 secondi.

“Riesci a vedere il 6?”: molti non risolvono il test visivo eppure la soluzione è proprio qui…

Guardando attentamente l’immagine si deve effettuare in primis un’analisi geometrica ben precisa. Qual è la prima figura regolare che si impara tra i banchi di scuola? Il quadrato. In 8 secondi, guardando attentamente agli angoli dell’immagine si scopre facilmente dov’è nascosto il numero 6.

In basso a destra, questa è la soluzione. Se lo si è risolto in pochi secondi, allora ci si può ritenere astuti, attenti e molto pragrmatici. Qualora si fosse andato oltre col tempo, vuol dire che la distrazione regna nella nostra vita e, in alcuni casi, nel lavoro che si svolge. A questo punto, provate a somministrare il test ad amici e parenti. Attenzione, non dite loro il trucco riportato poc’anzi. Mettete alla prova la vostra serietà e il loro modo di approcciare al quiz visivo.