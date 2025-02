Sanità, UFFICIALE il nuovo canone di 600€ a visita | Se non paghi neanche ti aprono la porta dell’ospedale

Veramente se non versi il canone di 600€ per le visite in sanità, non ti fanno entrare in ospedale? Facciamo chiarezza.

La sanità italiana ha due facce della medaglia, in quanto da una parte leggiamo purtroppo, di quei casi di malasanità, per cui le conseguenze finali si rivelano devastanti per la famiglia che la subisce e dall’altra, c’è la grande possibilità di poter essere curati tutti indistintamente, da personale competente che salva molte vite ogni giorno.

Non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, in quanto tutti, a prescindere dal conto in banca o dall’estrazione sociale, se chiedono aiuto al pronto soccorso vengono curati. In alcuni Stati, se non compili i dati della polizza assicurativa o se per caso non ne hai una, non riesci neanche ad entrare in alcune sale d’attesa.

Per questo in molti sono rimasti stupiti di quel rumors mediante il quale bisognerà pagare 600€ a visita per poter accedere in ospedale. Ma sarà veramente così?

La sanità negli altri Stati

Quando vi lamenterete della Sanità Pubblica italiana, ricordatevi sempre che per quanti lati negativi possiate trovare, potrete comunque ricevere assistenza, potendo così essere curati senza bisogno di pagare nulla. In molti Stati invece, se non avete un’adeguata assicurazione sanitaria, gli ospedali privati potrebbero non permettervi l’accesso a meno che non abbiano programmi di beneficenza attivi.

In caso contrario, dovrete recarvi negli ospedali pubblici, i quali prevedono costi più economici, ma non sempre con servizi completi. In queste realtà, bisognerà avere l’assicurazione per poter accedere agli ospedali migliori del Paese e anche in quel caso, qualora l’intervento al quale sottoporsi fosse troppo costoso, non è detto che i costi copriranno tutte le prestazioni.

Il canone da pagare in sanità

Dopo aver letto il paragrafo precedente dunque, perché molti parlano di un canone di 600€ a visita anche nel nostro Paese, in merito alla sanità? Veramente se non pagate non vi aprono neanche la porta dell’ospedale? Ebbene, come sempre bisogna fare chiarezza e prima di affidarvi a dei rumors, verificate bene le fonti.

In Italia come sapete benissimo tutti, vige ancora (meno male) la Sanità Pubblica, grazie alla quale tutti, possono essere curati a prescindere dai soldi presenti sul conto. Le assicurazioni sanitarie però sono arrivate anche qui da noi, ma sono assolutamente facoltative. Molti le stipulano, soprattutto quelle in convenzione con i luoghi di lavoro, per poter accedere alle visite private più costose, nel minor tempo possibile, quando con il settore pubblico, le liste d’attesa sarebbero troppo lunghe. Indicativamente, nel nostro paese, si paga circa 600 euro – 1500 euro l’anno per queste assicurazioni.