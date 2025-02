Ultim’ora: addio alle visite mediche di persona | Da oggi si farà tutto al PC: se non ce l’hai, resti senza cura

Veramente dovrete dire addio alle visite mediche di persona a favore di quelle fatte al PC? Vi sveliamo che cos’è successo.

Il dibattito in merito alle questioni sanitarie in Italia, hanno da sempre diviso l’opinione pubblica, con chi è soddisfatto e chi no. I casi di eccellenza sanitaria si contrappongono ai casi di malasanità che fanno discutere sui social.

Così come il malcontento in merito ai vari tagli statali e alle liste d’attesa che in alcuni contesti diventano sempre più lunghi, anche se molte realtà stanno facendo gli straordinari per fare in modo di dimezzare i giorni di attesa. Anche perché da un lato ci viene detto che la prevenzione è fondamentale per salvarsi dall’altra però l’impossibilità a perpetrare queste indicazioni con la Sanità Pubblica.

Per questo motivo, la notizia che le visite mediche potrebbero non essere più svolte di persona ma soltanto al PC sta facendo agitare la rete. Cosa succede se non ce l’hai, resti veramente senza cura?

La sanità italiana

È vero, capita purtroppo di sovente che l’errore umano interessi anche il comparto della Sanità Pubblica. D’altronde soltanto chi non lavora non commette errori, anche se purtroppo in questo caso, non si tratta di un computer, ma di un essere umano. C’è da dire però che, a prescindere da cosa fa scoop e cosa no, ci sono anche molti “miracoli” che i medici e tutto il personale sanitario hanno realizzato per i malati e di fatti del genere ce ne sono moltissimi.

Un esempio proprio attuale riguarda Luciana Littizzetto, la quale è stata salvata dai medici da quella pancreatite acuta che l’ha costretta a saltare la puntata di domenica 9 febbraio a Che tempo che fa insieme a Fabio Fazio. Come ha ricordato la comica: “Devo dire che noi abbiamo una ricchezza che è la nostra sanità pubblica. Non buttiamola via, proteggiamola, abbiamo delle eccellenze: non perdiamocele…”. Anche perché è bene non dimenticarsi mai che in Italia tutti possono essere curati a prescindere dal conto in banca, mentre in altri Stati, se non si ha l’assicurazione, si rischia anche di morire.

Un caso che fa riflettere

Dopo aver letto quel caso molto delicato, molti si sono chiesti se realmente da adesso in poi, le visite mediche di persona saranno abolite in favore di quelle al PC? Per capire questo, facciamo un passo indietro, in quanto sta facendo scalpore la notizia di quella mamma che disperata per la salute del suo bambino, Alex, dopo che 17 specialisti, come riportano da todayshow.com, non sono riusciti a risolvere il problema, si è affidata a ChatGPT per trovare la diagnosi.

Il noto programma di I.A., dopo aver analizzato le parole della donna, ha suggerito una possibile diagnosi, cioè la sindrome del midollo ancorata. Confermata inseguito dal medico, il bambino è stato così operato, smettendo di avere forte dolore. Questa storia non vuole assolutamente dire che l’I.A. dovrebbe sostituire il lavoro dell’essere umano, ma semplicemente che unendo le forze, si potrebbe raggiungere qualcosa di più grande. Quindi tranquilli, almeno per il momento, il dottore continuerà a curarvi di persona, ma come ha dichiarato Bassetti: “La storia di Alex dimostra come la tecnologia e l’intelligenza artificiale possano aiutare noi medici nel percorso di diagnosi e cura…”, esortando i colleghi ad approfondire questo aspetto.