Ultim’ora: approvato il bonus per chi tifa Juventus | 1500€ se dichiari apertamente di essere tifoso

È stato approvato un bonus per chi tifa la Juventus. A partire da ora se dichiari di essere la Juventus hai diritto a 1500 euro.

Sono tempi duri per alcuni tifosi, ma con questo bonus potranno sicuramente ritrovare il sorriso.

Da adesso infatti chi tifa la Juventus potrà ottenere un voucher che può arrivare a ben 1.500 euro. Gli basterà dichiararsi tifoso della squadra e i soldi saranno suoi.

Saranno per loro un piccolo sollievo, considerando le sonore batoste che sta ricevendo la squadra. L’anno non è iniziato per nulla bene per la squadra, che ha dovuto accettare diverse sconfitte, sia in Champions che in Serie A.

Chiaramente i suoi tifosi ne sono affranti, viste le diverse insoddisfazioni che gli sta dando la squadra. Con questo bonus però potranno risollevarsi.

Un voucher per chi tifa la Juventus

Il bonus in questione prevede un voucher, il cui importo varia dai 500 ai 1.500 euro, in base all’ISEE di chi lo richiede. Si tratta di una grande novità al momento che fino a ora era concesso il voucher solamente a chi rientrava nella fascia più bassa dell’ISEE.

“Money.it” riporta quindi che chi ha un ISEE che arriva fino ai 15.000 euro può ricevere il voucher da 1.500 euro, mentre può ricevere il voucher da 1.000, chi ha un ISEE che va dai 15.000 ai 30.000 euro. Chi ha invece un ISEE che va dai 30.000 ai 50.000 euro può ottenere un voucher di 500 euro. Ma ecco in cosa consiste il bonus.

Un bonus per aiutare chi soffre le batoste del calcio

Lo scorso anno erano state ben 400.000 persone a richiedere il bonus, ma solamente 3.325 avevano potuto ottenerlo, per andare in terapia e farsi aiutare da uno specialista. Adesso però con i nuovi fondi che come scrive “Money.it” sono stati stanziati dal decreto Anticipi, l’INPS può accettare altre nuove 3.300 richieste e aiutare così tante persone, incluse i tifosi della Juventus, che dopo le batoste degli ultimi tempi potrebbero avere bisogno di un aiuto.

Considerando che il calcio in Italia è quasi una religione, non c’è da sorprendersi se molti tifosi potrebbero aver bisogno d’aiuto, visto l’andamento della loro squadra. In questo caso il bonus potrebbe quindi aiutarli e fornire sia a loro che alle persone che ne hanno bisogno, tutto il sostegno necessario.