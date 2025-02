Valdottavo: rintracciato e allontanato il disoccupato con precedenti per truffe | Provvedimento immediato delle Forze dell’Ordine

È stato allontanato da Valdottavo il disoccupato con precedenti per truffe. Le Forze dell’Ordine hanno emesso un provvedimento istantaneo.

È notizia di pochissime ore fa che le Forze dell’Ordine hanno stroncato sul nascere dei tentativi di truffa.

In Garfagnana, segnatamente alla frazione Valdottavo del Comune di Borgo a Mozzano, è stata rilevata la presenza di un individuo sospetto.

Grazie agli strumenti a disposizione delle Forze dell’Ordine, dopo un controllo della targa e del veicolo, sono scattati i controlli.

Carabinieri e Vigili Urbani hanno messo su un intervento rapido che ha garantito il fermo del sospettato ed il suo allontanamento.

In Garfagnana per truffare: segnalato ed allontanato

Lo scorso 9 febbraio, durante i controlli di routine per la sicurezza sul territorio, Carabinieri e Vigili Urbani di Borgo a Mozzano, si sono insospettiti per la presenza di un veicolo la cui targa era ben nota già alle Forze dell’Ordine poiché intestata ad un individuo i cui precedenti penali parlavano da soli. Pertanto, sono scattati i controlli del caso.

Da un mero sospetto, poi, così, si è passati ad una vera e propria certezza. Si trattava di un personaggio, pregiudicato, noto nell’ambiente per le sue truffe in tutta Italia ed anche nella Garfagnana. Ecco che, dopo svariati controlli, l’uomo è stato fermato, tratto in arresto e, poi, allontanato dal territorio con provvedimento urgente della Questura di Lucca. Non potrà, per fortuna, fare danni nell’immediato.

Pregiudicato allontanato dal territorio garfagnino

La notizia della presenza di questo individuo, già noto a tutte le Forze dell’Ordine di tutta Italia, ha fatto si che scattasse l’allarme anche in Garfagnana, precisamente a Borgo a Mozzano. infatti, è stata rilevata l’auto dell’uomo in transito e, pertanto, sono scattati i controlli dei Carabinieri che, in pochissimo tempo, sono riusciti a rintracciarlo ed a fermarlo. È stato chiesto il motivo della sua presenza lì in quel momento, ma le sue ragioni non sono sembrate avere un fondamento.

Pertanto, sono stati avviati ulteriori accertamenti e ciò che ne è venuto fuori ha fatto si che i militari ritenessero che il suo arrivo sul territorio fosse pericoloso dati i precedenti penali per truffa. Subito è stato segnalato alla Questura di Lucca che ha emesso un provvedimento con carattere di urgenza. Per l’uomo, originario della Campania, infatti, è stata emessa una disposizione di foglio di via che prevede l’allontanamento istantaneo dal territorio della Garfagnana, l’immediato ritorno nella Regione e nella provincia di residenza e, ovviamente, anche il divieto di ritornarci per ben tre anni.