“Ci è rimasto invenduto” | Questo negozio sta REGALANDO bancali di pellet: a soli 3.30€ al sacco

Sapevate che c’è un negozio che sta praticamente regalando bancali di pellet a soli 3.30€ al sacco?

Stiamo attraversando l’era dell’innovazione e del cambiamento, dove i cittadini non si affidano più solo ed esclusivamente ai metodi tradizionali, ma abbracciano quei metodi green da molti enfatizzati, per cercare di salvaguardare la nostra povera Madre Terra, costantemente messa alla prova dai modi per nulla educati dell’essere umano.

Complici anche gli incentivi che abbiamo visto l’anno scorso e anche quest’anno, molti cittadini stanno acquistando vari dispositivi, tra cui la stufa a pellet, la quale restituisce notevoli benefici a basso impatto ambientale.

Ma il prezzo del pellet si sa, non è molto economico, per questo motivo l’annuncio di questo negozio che sta praticamente regalando questa risorsa a 3.30€ al sacco è una notizia che molti hanno definito “da prendere al volo”.

Gli incentivi del pellet

In passato abbiamo visto il bonus pellet sia per l’acquisto della caldaia che per l’acquisto del materiale a prezzi scontati. Ebbene, per questo 2025 è previsto il bonus del 50% per l’acquisto e l’installazione degli impianti a biomasse tra cui: stufe a legna, caminetti e caldaie a pellet, anche in vista dell’addio della caldaia a gas dei prossimi anni.

L’agevolazione rimborsa i cittadini del 50% delle spese sostenute sia per l’acquisto di un nuovo dispositivo che per le opere che servono per la sua installazione, come per esempio la posa della canna fumaria e così via. Ricordatevi inoltre che tale percentuale è prevista per la prima casa, mentre per la seconda la detrazione si abbassa al 36%. Tra l’altro un aspetto significativo è quello che non è necessario rottamare un vecchio impianto per poter usufruire dello sconto.

Il pellet in offerta

Adesso che avrete potuto acquistare la caldaia a pellet a prezzo ridotto del 50%, dovrete iniziare a pensare ad acquistare il combustibile per potervi scaldare in casa vostra. Sarete contenti di sapere che shop.eiegs.com vende i suoi bancali di composto a 3.30€ al sacco IVA esclusa (il prezzo con l’IVA cambia in base alla Regione che dovrà essere consegnato come riporta la tabella dei prezzi), un prezzo che ha fatto esaltare la rete i quali stanno cercando di accaparrarselo prima che l’offerta finisca.

Come riportano sul sito inoltre, il composto è formato da faggio e abete e che le quantità minima da ordinare sono 25 tonnellate e il pagamento può avvenire anche alla consegna, in modo che possiate controllare il vostro ordine. Se cliccate sul tasto “chiedi informazioni su questo prodotto”, potrete ricevere maggiori delucidazioni in merito.