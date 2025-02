Ecco il primo lavoro QTP (Quando Ti Pare) della storia | Grazie a Giorgetti ti pagano uno sproposito: più dei medici

Finalmente una buona notizia per chi cerca un’occupazione senza troppi fronzoli. La proposta è allettante: accedi subito per riceverla.

Chi non lavora, non fa l’amore… Restando in tema sanremese, questa è una delle frasi più celebri di un successo targato Adriano Celentano. Lavorare è sicuramente il modo migliore per affrontare la vita anche perché, senza esso, non si possono affrontare le spese.

Negli ultimi anni, sono sempre più le persone che hanno la necessità di trovare un’occupazione stabile. La ricerca, spesso, viene effettuata su canali social o su vari portali online. Qui facilmente si possono reperire annunci di ricerca.

In ogni caso, anche la possibilità di poter caricare il proprio curriculum su alcune piattaforme, dà l’opportunità di poter essere ricontattati con una certa semplicità in base alle proprie competenze riportate.

C’è chi comunque, dopo tanti anni di studio, lavoro e corsi di formazione, ambisce a concorsi pubblici al fine di ottenere quello che è stato spesso oggetto di discussione e ironia, il posto fisso. Le ultime novità, però, sembrano dare una maggiore serenità agli italiani, ecco il motivo.

Basta litigare con colleghi e capi

Negli ultimi anni, sono aumentati a dismisura i freelancer, ovvero i liberi professionisti. Questi, con grande semplicità ove previsto, riescono a lavorare comodamente da casa oppure in modalità ibrida. Ciò vuol dire che, per alcuni giorni della settimana lavorano dove gli è più congeniale mentre, in altri giorni, sono tenuti a recarsi sul luogo di lavoro.

Ad ogni modo, sembra proprio che questo 2025 possa regalare gioie e soddisfazioni a chi ha sempre sognato di poter lavorare senza stress, guadagnando tanto e soprattutto senza dover litigare con capi o colleghi. Esiste davvero o serve il genio della lampada? Nell’ultimo paragrafo ci saranno tutte le informazioni dettagliate.

Ecco il primo lavoro QTP (Quando Ti Pare) della storia: tutto merito di Giorgetti

In realtà non si tratta di una proposta di lavoro ma di un Bonus che sta davvero a cuore a tante persone. Parliamo del Bonus Mamma e delle modifiche apportate proprio per il 2025. Da quest’anno, gli incentivi economici sono rivolti anche alle mamme lavoratrici autonome.

Fino al 2025, questo supplemento le vedeva escluse. Quindi, per ricapitolare e fare chiarezza, il sostegno economico è rivolto a tutte le lavoratrici, dipendenti o autonome non fa più differenza, con almeno 2 figli. La Legge di Bilancio 2025 ha inoltre inserito un tetto massimo di reddito pari a 40mila euro.