Gratta e vinci, il metodo delle “Due Dita” per vincere matematicamente | Becchi sistematico i premi medi

Voi lo sapete qual è il metodo delle “Due Dita” per vincere al Gratta e Vinci? Ve lo spiega l’esperto, secondo lui è il metodo migliore.

Il Gratta e Vinci fa parte del gioco d’azzardo legale che è molto gettonato in Italia, in quanto con pochi euro (in base a quale scegliete), i cittadini sperano di cambiare la propria realtà finanziaria, grattando quella superficie argentata con una semplice moneta.

Le percentuali di vittoria rispetto a quelle di perdita sono ovviamente più basse, se no, saremmo tutti quanti milionari, non credete? Per questo motivo, molti cadono nel tranello di giocare il più possibile sperando di vincere, illusi anche da quelle poche vittorie che fanno ben sperare.

Per questo oggi vogliamo riportarvi il metodo delle “Due Dita” al Gratta e Vinci spiegato dall’esperto, secondo il quale la vittoria sarebbe assicurata. Ecco che cosa ha dichiarato.

Il rischio del Gratta e Vinci

Il gioco crea dipendenza, ce lo dicono continuamente nei vari spot o lo riportano sulle cartoline dedicate. Purtroppo però, sono molti coloro che ignorano queste raccomandazioni e tentati dall’idea di poter vincere ingenti somme di quattrini, sperperano il proprio denaro in giocate sempre maggiori. Ci sono cittadini che non riescono a controllarsi e arrivano a ipotecare addirittura la casa pur di continuare a giocare.

Tutte queste modalità di gioco, si appoggiano a calcoli di statistica e probabilità, motivo per cui non dovreste affidare a questo, la vostra fortuna economica, piuttosto dovreste guardarlo come un semplice hobby, un divertimento nel quale investire magari pochi euro alla settimana, senza cadere nella dipendenza, dalla quale difficilmente se ne esce senza un aiuto medico.

Il metodo del “Due Dita”

Voi lo sapete cos’è il metodo del “Due Dita” per cercare di vincere al Gratta e Vinci? Ce lo spiega Danilo Cuccagna, direttamente dal suo canale YouTube, il quale riferendosi alla facilità con cui si finisce nella dipendenza del gioco d’azzardo, invita i suoi follower a fare una cosa soltanto.

Prendere il biglietto e strapparlo in tanti piccoli pezzettini, con due dita appunto, non comprandone altri. C’è chi approva, come per esempio questo utente che risponde: “Video geniale, penso unico al mondo. Una punizione autoindotta solo per averlo comprato. Ti passa la voglia solo a guardarlo”, e un altro che invece ironizza: “E poi si scopre che era proprio quello vincente da 500K”, essendo che l’influencer ha chiaramente strappato il biglietto, senza averlo grattato prima. A prescindere se avesse potuto o meno vincere, voi cosa ne pensate? D’altronde ognuno è libero di fare quel che vuole con i propri soldi.