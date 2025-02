INPS mette un “biglietto dorato” da 1000€ sul cedolino di questi italiani | Ecco la lista dei fortunati: è ufficiale

Scopri subito se sei tra i cittadini che riceveranno il regalo da parte dell’INPS, spetta solo a pochi eletti.

Inps, la notizia che farà felici tantissimi cittadini

L’INPS, ovvero l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, nei prossimi mesi potrebbe dare un lieto annuncio, che farà felici tanti contribuenti che vivono nel Bel Paese ma facciamo un passo indietro per comprendere meglio di che cosa si tratta, a chi spetta e per quando è previsto il cosiddetto “biglietto dorato”. Come forse saprete già il Governo italiano nei mesi scorsi ha confermato il taglio delle aliquote Irpef, previste con la legge di Bilancio 2024. La conferma rappresenta una ghiotta occasione di risparmio, e di conseguente guadagno, per i cittadini.

Il taglio fiscale delle imposte sui redditi delle persone fisiche infatti farà automaticamente salire il netto percepito in busta paga. In altre parole, a fronte del medesimo importo lordo, ci si metterà in tasca molto di più. Vediamo quali soggetti saranno coinvolti in prima persona e perché si parla di “regalo” da parte dell’INPS.

Cosa accadrà ai contribuenti italiani

La revisione delle aliquote Irpef riguarderà tutti i redditi, anche quelli corrisposti sotto forma di assegno pensionistico. Nel corso dello stesso anno il taglio ha generato un aumento fino a 260 euro l’anno per i redditi superiori a 15.000 euro ma adesso qualcosa è cambiato. A trarre vantaggio dalla revisione saranno i pensionati che percepiscono oltre 28.000 euro l’anno e i frutti di queste modifiche saranno tangibili nei mesi estivi.

Pare che durante l’estate 2025 infatti, si procederà a una nuova riduzione dell’Irpef che riguarderà il secondo scaglione. Questo vuol dire che le pensioni a cui adesso viene applicata un’aliquota del 35% potranno godere di una riduzione dell’aliquota al 33%. Inoltre, in questa fascia potranno rientrare anche i contributi fino a 60.000 euro, mentre allo stato attuale possono beneficiare di tale aliquota solo i contributi pensionistici che vanni dai 28.000 fino ai 50.000 euro. Ai commi da 2 a 9 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 infatti, si prevede la riduzione degli scaglioni di aliquota da quattro a tre. Se così fosse chi percepisce oltre 50.000 euro potrebbe arrivare a risparmiare fino a 1.000 euro l’anno. Ora non resta che attendere la conferma ufficiale del taglio del cuneo fiscale e le prossime notizie in materia.