Prendete e mangiatene tutti | UFFICIALE IL BONUS MAMMONI: 6000€ se vivi ancora coi genitori

Per chi ha sempre giudicato gli pseudo ‘mammoni’, ora arriva la loro rivincita: soldi, soldi e ancora soldi da domani.

Spesso, l’Italia, è stata definita come un Paese di mammoni e bamboccioni. Ma questi due termini sembrano non avere un’accezione positiva nel pensiero comune nazionale.

Per mammoni, nel senso letterale, si intende chi è ancora legato ‘alla gonna’ della mamma e preferisce cullarsi e lasciarsi viziare, anziché trovare la strada dell’indipendenza.

Il termine bamboccione, nella sostanza, potrebbe essere visto come un sinonimo del primo menzionato poc’anzi per un motivo ben preciso. Lo è chi preferisce non trovare la strada dell’autonomia e ambisce a restare sempre sotto l’ala protettiva della famiglia di appartenenza.

Ciò, quindi, altro non ha fatto negli anni, di cercare di estirpare questo modus vivendi attraverso proposte rivolte agli under 30. Infatti, questa è la categoria di coloro che preferiscono vivere con mamma e papà anziché fare l’upgrade verso un futuro di nuovi orizzonti.

Si sta bene a casa con mammà!

Cosa spinge i giovani a non cercare una via per l’indipendenza? Sicuramente, negli ultimi anni, la mancanza di un lavoro stabile con stipendi decorosi e contratti a lungo termine, ha inciso e non poco. Questo però non deve risultare, agli occhi di molti, come un’attenuante.

Infatti, a tal riguardo andrebbe detto che, proprio per cercare una stabilità economica e lavorativa, molti ragazzi, anche poco più che maggiorenni, decidono di lasciare la casa natale, per andare in altre zone d’Italia o addirittura del mondo. Il famoso motto ‘cercar fortuna altrove’, sembra essere ancora vivo in questi anni. Ora, però, tornando sul discorso mammoni, sembra proprio che lo Stato abbia pensato ad un incentivo economico per loro, nelle ultime ore. Scopriamo subito di cosa si tratta.

UFFICIALE IL BONUS MAMMONI: 6000€ se vivi ancora coi genitori

Stando a quanto riportato da money.it in Italia c’è la possibilità di aderire al Servizio Civile Volontario e Retribuito per tutti coloro che hanno tra i 18 e i 29 anni non compiuti. Come ben sappiamo, di anno in anno vengono pubblicati dei bandi con i vari progetti, non solo a livello nazionale, ma anche estero. Ora, va detto che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale hanno deciso di indire un bando per selezionare circa 62.549 operatori (stipendio da circa 6000€ annuali)

Al fine di poter presentare la domanda, bisogna completare il tutto entro le ore 14:00 del 18 febbraio. Sarebbe opportuno informarsi quindi sui vari progetti disponibili e cercare quello più idoneo alle proprie competenze e interessi.