“ALT! Non vedo il suo CQC…” | Posto di blocco, da oggi hanno un nuovo ordine: ti multano a sangue se non ce l’hai

C’è un nuovo ordine al posto di blocco. Se non mostri il CQC adesso scatta la multa. Bada quindi di averlo.

È normale che al posto di blocco vengano richiesti patente e libretto. Sono la norma oltre ai documenti dell’assicurazione.

Adesso però le cose sono cambiate. Questi documenti non bastano più e ne vengono chiesti infatti degli altri.

Non possederli può portare a delle sanzioni, per cui assicurati di averli d’ora in poi. Non fare come chi, non avendoli, ha dovuto pagare delle multe salate.

Mostra il CQC e abbi cura di portarlo con te in auto. Se non lo mostri, paghi.

Un documento importante da non perdere

Il CQC è la carta di qualifica del conducente. È un titolo che è stato introdotto dalla nell’Unione Europea con una specifica direttiva. È una specie di documento di riconoscimento che garantisce ai guidatori professionali l’idoneità a guidare il veicolo.

È quindi un documento che chiunque conduce un mezzo di lavoro deve avere con sè. Un mezzo che può sia portare degli oggetti che delle persone. Chi in pratica ha la patente C1, C, CIE, D1, D, D1E e DE deve averlo con sè ed esibirlo al posto di blocco. Pena la multa.

Da non perdere, pena una multa salata

Il documento in questione ha una durata di cinque anni e viene rinnovato ogni volta facendo un corso di 35 ore.

È molto importante averlo con sè, dato che scatta una multa salata se non lo si ha con sè. Una sanzione che va dai 408 ai 1634 euro. Esattamente equivale, come scrive “Motorzoom” a una cifra che varia tra i 397 e i 1592 euro con rischio di fermo amministrativo del veicolo tra i 60 e i 90 giorni. Si rischia grosso se in pratica non si ha con sè e anche l’azienda rischia. Anche l’azienda, così come la persona che non ha con s il documento, deve pagare la multa. Per cui, la prossima volta che vai con un mezzo professionale, ricordati di portare con te questo documento. I rischi sono seri.