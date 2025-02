Altri 4 casi di Coronavirus a Lucca: tutti i numeri degli ultimi 7 giorni

Nuovi casi di Coronavirus a Lucca: questa volta il numero totale aumenta di 4 unità. Ecco tutti i casi degli ultimi 7 giorni.

Il Coronavirus non intende abbandonare la Regione Toscana né, tantomeno, la provincia di Lucca.

Tornano ad aumentare i nuovi casi e con essi anche i ricoveri ospedaliero ed il numero di pazienti deceduti.

Pensate che, sin dall’inizio della pandemia, i cittadini contagiati sono stati ben 1.670.175.

Nelle scorse ore, poi, l’Agenzia Regionale di Sanità ha emanato l’ennesimo bollettino relativo agli ultimi 7 giorni.

4 nuovi casi in provincia di Lucca ed in Regione ultimi 7 giorni preoccupanti

Il bollettino settimanale emesso dall’Agenzia Regionale di Sanità ha lasciato intendere, come già accennato in precedenza, che il Coronavirus non ha alcuna intenzione di lasciare, di abbandonare, la Toscana. Si tratta di un trend al rialzo che accomuna tutte le province e, ovviamente, quella di Lucca non ne è esclusa. In quest’ultimo caso, infatti, i nuovi cittadini contagiati sono ben 4, portando il numero totale a 181.737.

Sono stati annunciati anche 5 nuovi decessi, la cui età media è di 83,2 anni. Lucca, sin dall’inizio della pandemia si conferma, ancora una volta, la provincia peggiore, quella con la maggiore incidenza tra casi positivi e cittadinanza. Certo, non va meglio nel resto della Regione, ma questi dati devono preoccupare e non poco chi ci vive.

I dati degli ultimi 7 giorni di Coronavirus

Come ogni settimana, l’Agenzia Regionale di Sanità, che tutti abbiamo imparato a conoscere meglio in questi quattro anni di pandemia, ha diramato il suo bollettino che continua a poter essere assimilato ad un bollettino di guerra. In Toscana sono stati registrati ben 61 nuovi casi, di cui 5 a Firenze, 1 a Prato, 4 a Lucca, 1 a Grosseto, 12 a Siena, 13 a Massa Carrara e 18 a Pisa. L’incidenza Regionale sale a 45.627 casi ogni 100.000 abitanti. Come già specificato in precedenza, è Lucca ad avere l’incidenza maggiore in assoluto con 47.256 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Quella messa un po’ meglio è Prato con 41.509 casi.

Aumentano, purtroppo, rispetto alla scorsa settimana, anche i decessi. Infatti, negli ultimi sette giorni ne sono stati registrati ben 5, con residenza nelle province di Pisa, Grosseto, Livorno ed Arezzo. Il numero delle persone decedute sin dall’inizio di questa pandemia di Covid, sale, così , a 12.739 in Regione con un tasso di mortalità di 348 ogni 100.00 abitanti. In questo caso, la provincia che guida questa speciale e nefasta classifica è Massa Carrara con 405,4 decessi ogni 100.000 abitanti, mentre quella che occupa l’ultimo posto è Grosseto con 220,1 decessi.