Coop, la chiamano la “pasta del boia”: la mangi e finisci in terapia intensiva | Passa dritto e non comprarla mai

Non comprare per nessun motivo al mondo questo prodotto che è in vendita tra gli scaffali dei supermercati a marchio Coop.

Nelle scorse ore è stato pubblicato un annuncio dal Ministero della Salute, che riguarda un alimento commercializzato presso gli store della nota catena di supermercati italiani.

Il Governo italiano ha fatto sapere che si tratta di un cibo pericoloso e che non deve essere assolutamente consumato.

Se prima di conoscere questo retroscena, hai messo nel carrello della spesa il prodotto incriminato, riportalo in uno dei punti vendita della catena Coop.

Ricordati di controllare nel frigorifero e nella dispensa. Se lo hai già acquistato, non pensare di consumarlo, meglio gettarlo via subito.

Coop, il noto brand di supermercati e food store italiano

La Coop è un punto di riferimento per tantissimi clienti che fanno la spesa alimentare in Italia. L’assortimento dei punti vendita, la qualità degli alimenti freschi e confezionati e la grande convenienza fanno di questo marchio una vera e propria garanzia per i consumatori. Tuttavia può accadere, come già successo a tanti altri prodotti alimentari in Italia, che alcuni cibi, che vengono come normalmente commercializzati nei food store vengano ritirati dal commercio.

Si tratta di alimenti soggetti a cosiddetto richiamo alimentare, proprio quello che è accaduto nei giorni scorsi a uno dei prodotti in vendita presso i supermercati Coop. Verifica subito se anche tu l’hai messo nel carrello, senza sapere che il Ministero della Salute stava per pubblicare il Comunicato di richiamo.

Il Comunicato del Ministero della Salute

Due prodotti molto amati sono stati richiamato dal Ministero della Salute. L’ente pubblico infatti, tramite il sito web istituzionale, ha fatto sapere che un alimento di origine animale è stato richiamato. Si tratta di due referenze dei discount e super mercato Coop. A finire sotto la lente di ingrandimento sono state le polpettine Amadori Gran Gusto, vendute in confezioni da 240 grammi. Il motivo del richiamo è l’etichetta incompleta. Mancano la lista degli ingredienti, quella degli allergeni e le altre informazioni che, per Legge, sono obbligatorie. I lotti interessanti sono i seguenti. 5055072116 con scadenza 13/02/2025 e 14/02/2025, 5410782116 in scadenza il 14/02/2025 o il 15/02/2025, 5825302116 con scadenza 15/02/2025 e 16/02/2025, e 5226012116 con scadenza 16/02/2025 e 17/02/2025.

L’altro prodotto è oggetto del richiamo è la pasta di Gragnano IGP FiorFiore Coop, ritirata per la possibile presenza di corpi estranei. Come si legge sul sito web www.ilfattoalimentare.it, il prodotto richiamato è venduto in confezioni da 500 grammi, appartenenti ai lotti numero L24213217 scadenza 31/07/2027, e L24213210, scadenza 31/07/2027. Il consiglio è di non comprare i prodotti in questione e di restituire quelli già acquistati.