Scommesse Clandestine, oltre 100 agenzie sparse in 6 regioni: 12 indagati in procura a Firenze

Scoperta una rete di oltre 100 Agenzie di scommesse clandestine in 6 Regioni italiane: ci sono ben 12 indagati alla Procura di Firenze.

È notizia di pochissime ore fa, quella che riguarda una maxi operazione svolta in simbiosi tra Procura di Firenze e Gruppo Guardia di Finanza di Viareggio.

Le indagini che hanno portato a sgominare una banda attiva in ben sei Regioni italiane sono state lunghe e molto, ma molto attente.

I malviventi erano attivi nel settore delle scommesse, ovviamente non quello legale ed il loro giro di affari ammontava a svariati milioni di euro.

Sono dodici gli indagati da parte della Procura che, per queste indagini e l’operazione che l’ha seguita, ha incaricato la Guardia di Finanza.

100 agenzie in 6 regioni italiane: 12 indagati per scommesse clandestine

Le indagini della Guardia di Finanza di Viareggio che si sono appena concluse e che hanno visto collaborare anche il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, hanno portato in dote dei risultati eccellenti. Infatti, sono finite sul banco degli imputati ben 12 persone che gestivano un traffico enorme di scommesse clandestine in sei regioni italiane.

L’organizzazione criminale, infatti, era attiva in Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio Campania e Sicilia. In queste regioni, infatti, questi malviventi godevano dell’appoggio di ben 100 Agenzie di scommesse. Sono stati individuati più di mille conti di gioco il cui peso specifico in termini economici si aggirava intorno al milione di euro al mese. In totale, si parla di ben 50 milioni di euro: una cifra spropositata.

Sgominata la banda delle scommesse clandestine

L’impegno della Procura di Firenze e delle Forze dell’Ordine per fa sì che si possa scardinare il fenomeno dilagante della criminalità organizzata è molto forte in Regione. L’intento è quello di tutelare e garantire sicurezza a tutte le aziende ed a tutti gli imprenditori che, onestamente, vanno avanti per la loro strada, offrendo lavoro a tantissimi cittadini e tenendo in piedi il sistema economico regionale. Passando alla indagini appena concluse, è di abusiva intermediazione di raccolta di scommesse sportive e mancato assolvimento di tutti gli obblighi antiriciclaggio l’ipotesi investigativa che ha portato al fermo dei 12 indiziati da parte della Guardia di Finanza.

Inoltre, è bene ricordare che, in questo caso, è prevista anche la forma associativa per i malviventi in questione. Durante le indagini sono emersi, inoltre, un milione e mezzo di messaggi e circa 850 mila file immagine che riguardavano il giro enorme di scommesse. Sequestrati anche beni immobili, quote di società, conti correnti, denaro contante e criptovalute. L’ammontare è di ben 6 milioni di euro. Ora è tutto nelle mani della Procura di Firenze.