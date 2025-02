Ultim’ora RAI: dopo il canone TV, ecco quello del telefono | Te lo scalano in automatico dal credito telefonico

Dopo il canone tv della Rai arriva anche il canone del telefono da pagare. Servirà per pagare Carlo Conti.

Dopo il canone Rai arriva una nuova tassa che coinvolge tutti gli spettatori televisivi che possiedono un telefono.

Un canone che tassa il loro uso del telefono mentre vengono trasmessi i programmi Rai. A differenza del canone Rai, non verrà però inserito nella bolletta della luce. La tassa in questione verrà infatti scalata direttamente dal telefono.

Diversamente dal canone televisivo, nessuno è poi esente dal pagarla. Se per quanto riguarda il canone Rai, ci sono delle persone che hanno diritto all’esenzione, questo canone del telefono devono invece pagarlo tutti coloro che seguono in televisione Carlo Conti.

Il canone del telefono serve infatti per pagare il noto conduttore. Chiunque segue il suo programma e usa il telefono, dovrà quindi pagare una certa somma di denaro.

Un nuovo canone, ma per il telefono

C’è molta differenza tra il canone della televisione e quello del telefono. Il canone televisivo è una tassa, che come riporta “Fanpage.it”, è legata al possesso di un apparecchio televisivo e si paga anche se non si guardano i programmi Rai.

Il canone del telefono si paga invece solo se si decide di guardare Carlo Conti in televisione, per sostenere la sua trasmissione e le persone che vi partecipano. Se quindi in questi giorni vedrai Carlo Conti in televisione, sappi che dovrai pagare questo canone. Il televoto funziona in questo modo.

Un canone per sostenere Carlo Conti

Ma perchè proprio Carlo Conti? Non tanto perchè è uno dei conduttori più seguiti della Rai, ma perchè in questi giorni è alle prese con il Festival di Sanremo, di cui quest’anno è sia presentatore che direttore artistico.

Essendo il conduttore della gara canora, durante la quale 29 cantanti si sfidano a colpi di musica, sarà una presenza costante della trasmissione, durante la quale anche chi segue da casa potrà essere in qualche modo partecipe. Chi vuole sostenere gli artisti in gara può infatti televotarli dal telefono spendendo 0.50 euro, Iva inclusa, per messaggio. Ecco quindi in cosa consiste questa “tassa”.