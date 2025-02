Enel sta cercando personale: chiedono solo la voglia di lavorare | In 60 minuti hai già l’indeterminato a vita

Enel sta cercando personale, se hai voglia di lavorare, in breve avrai il tempo indeterminato.

Oggi giorno è sempre molto difficile trovare lavoro, per questo motivo i cittadini che ce l’hanno cercano di tenerselo stretto, con la speranza di avere una certa stabilità fino alla pensione, mentre chi è disoccupato o precario, cerca in tutti i modi di trovare una base solida.

A prescindere quindi che siate in cerca di lavoro perché senza o per la voglia di cambiare, un primo passo che compiono in molti è quello di mandare la propria candidatura verso realtà importanti, come possono essere le Ferrovie dello Stato, Poste Italiane e così via.

Tra le varie compagnie, anche Enel ha la medesima importanza, vista la storia che gli ruota attorno. Per questo l’azienda ricerca personale e se avete voglia di lavorare in poco avrete il tempo indeterminato.

Come candidarsi per l’Enel

Il Gruppo Enel si occupa di quella transizione energetica, mediante l’utilizzo di soluzioni sostenibili e soprattutto innovative che la rendono un luogo lavorativo molto papabile. Uno dei principali benefici molto ambiti di questa mansione è sicuramente quella di prevedere il tempo indeterminato, che garantisce stabilità lavorativa e non solo, sono molteplici i benefit previsti per i dipendenti.

Parliamo di copertura sanitaria e un fondo pensione complementare, percorsi di formazione mirata e costanti, strumenti di welfare aziendali e benefici vari, come buoni pasto, agevolazioni per il trasporto e così via. La candidatura può essere inoltrata soltanto online, direttamente sul portale del Gruppo Enel, dove potrete trovare moltissime offerte di lavoro, magari più in linea con il vostro background.

Il Gruppo Enel cerca personale

Enel sta cercando personale e la rete si movimenta a reperire maggiori informazioni in rete per candidarsi. Se avete voglia di lavorare, questo è il lavoro adatto a voi, visto che è anche previsto il tempo indeterminato. La posizione in questione è finalizzata alla ricerca di un Business Data Analyst per il team di Customer Intelligence all’interno della divisione Enel X Global Retail. La richiesta della lingua inglese è fondamentale, così come possedere un titolo di studio in economia o similari, come per esempio Matematica, Statistica, informatica e così via.

La posizione in questione è aperta per la sede di Roma, dove lavorerete in modalità ibrida, un po’ in presenza e un po’ in remoto. Se vi recate sul sito ufficiale dell’azienda troverete tutti i dettagli in merito, in modo che se interessati, potrete inoltrare il vostro CV, anche perché ci sarà tempo solo fino al 20 febbraio 2025. Ricordatevi inoltre che sul sito troverete i dettagli di questa e altre ricerche attualmente in corso.