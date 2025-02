Lite clamorosa a Sanremo: fatto fuori Simone Cristicchi | È ufficialmente ELIMINATO dalla gara

È clamoroso ciò che è successo a Sanremo. Simone Cristicchi è stato “cacciato” proprio dal conduttore. Non ha voluto la sua canzone.

Ha dell’incredibile ciò che è successo a Sanremo a Simone Cristicchi, se si considera il successo che sta avendo in quest’edizione del Festival.

La canzone con cui si è presentato in gara, “Quando sarai piccola”, e con la quale sta attualmente partecipando, sta riscuotendo un enorme successo tra il pubblico e la stampa.

Il tema importante che tratta, ovvero il momento in cui i genitori diventano figli, accompagnato alla dolcezza di Simone Cristicchi, ha generato una grande commozione nel pubblico sanremese e toccato il cuore di chiunque, anche quello del più giovani.

Tuttavia nelle ultime ore sta emergendo un retroscena, sia sul cantante che sul brano in questione. Un retroscena che coinvolge anche il presentatore del festival. Stando a quello che emerge nelle ultime ore, Simone Cristicchi e la sua canzone sono stati esclusi dal Festival.

Un fatto che ha del clamoroso

“Meglio così, nei suoi festival sarei stato a disagio” ha raccontato Simone Cristicchi in un’intervista a Il Corriere, nella quale ha rivelato di essere stato cacciato dal conduttore del Festival di Sanremo.

Stando a quello che ha raccontato, in passato lui e la sua canzone sono stati esclusi dal Festival di Sanremo.

Simone Cristicchi escluso da lui

Si stenta a credere che sia davvero accaduta una cosa del genere e che la canzone di Simone Cristicchi sia stata esclusa, visto il successo che sta avendo al festival. Perfino i giovani ne sono rimasti colpiti, sebbene il cantante credeva che la canzone fosse adatta a una sensibilità più adulta.

Per questo si stenta a credere che in passato sia stata scartata dal Festival di Sanremo. Stando a quanto il cantante ha raccontato, in passato aveva già proposto la canzone “Quando sarai piccola” a Sanremo. Il direttore artistico di allora, Amadeus, l’aveva però esclusa dal festival. Una scelta che lascia pensare, vista l’intensità della canzone. Chissà se piuttosto risulterà la vincitrice di quest’edizione. In molti la danno per favorita, ma chissà.