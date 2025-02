“Mi hanno preso in giro per anni” | Anziana cliente scopre cosa c’è nella pasta MD: la sorpresa è agghiacciante

Come mai i clienti sono rimasti senza parole dopo aver saputo cosa c’è dentro la pasta MD e soprattutto chi c’è dietro alla sua produzione? Adesso ve lo sveliamo.

Noi italiani amiamo la nostra cucina, perché comprende molti piatti tipici che sono una delizia per il palato. Ovviamente siamo aperti ad assaggiare più o meno piatti di etnie diverse, ma alla fine, sempre alla nostra cucina mediterranea attingiamo per la maggior parte delle volte.

Ci sono poi dei pasti tipici che non sono gettonati soltanto qui da noi, ma anche nel mondo, come per esempio: la pasta, la pizza, la lasagna, la Nutella e così via. Chi più chi meno quindi, siamo tutti buone forchette, per questo scegliamo sempre di fare la spesa in posti dove la qualità e il costo siano bilanciati.

Per questo resterete tutti senza parole dopo aver appreso cosa c’è nella pasta MD e soprattutto chi c’è dietro alla sua produzione. Ecco cosa abbiamo scoperto.

La spesa da MD

Prima di proseguire con il tema della pasta, da MD possiamo trovare veramente tantissimi prodotti da mettere nel carrello per riempire le nostre credenze, senza dover spendere tutto il budget settimanale. Il noto discount ha una vasta scelta come possiamo visionare sul loro volantino e tra l’altro proprio questo attualmente attivo prevede un’offerta che sicuramente vi stupirà.

Su una selezione di prodotti, se ne acquistate due uguali, sul secondo avrete uno sconto del 50%. Volete qualche esempio? L’offerta comprende il formaggio spalmabile Buona Spesa, i biscotti ai cereali, la pizza margherita, la polpa di pomodoro, il soya drink e così via.

La pasta del noto discount

Sapete perché l’anziana cliente e i vari lettori sono rimasti senza parole e si sono quasi sentiti “presi in giro” dopo aver appreso cosa c’è nella pasta MD e soprattutto chi c’è dietro alla produzione? Semplice, perché nessuno si aspettava che in un prodotto da discount, visto i vari stereotipi che ancora girano in questi punti vendita, ci fossero non solo materie di qualità ma che lo stabilimento fosse molto rinomato, rilasciando un prodotto così gettonato.

Come rivelano da inran.it, dietro alla pasta Reale del noto discount, c’è il Pastificio Antonio Pallante srl., che si occupa anche di realizzare la famosa pasta del marchio Pasta Reggia di Caserta. Il noto produttore segue gli standard delle migliori tradizioni campane, producendo anche i propri sughi e la loro omonima farina, insomma adesso avete capito perché la pasta dell’MD piace tanto ai suoi fedeli clienti?