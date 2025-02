Queste regioni si sono ribellate: ABOLITO IL BOLLO AUTO | Possono esultare tutti i residenti qui

Arriva una notizia che fa sorridere tantissimi italiani. A partire da adesso, il bollo auto sarà gratuito in molte regioni d’Italia.

Il bollo dell’auto è una tassa di competenza regionale, che tutti i possessori di un’auto sono tenuti a pagare ogni anno.

A volte risulta molto costoso da pagare, infatti per molti italiani rappresenta una grande spesa. Tuttavia adesso in tanti potranno tirare un sospiro di sollievo.

Arriva per tutti una grande notizia, che toglie loro il peso di pagare il bollo.

Molte regioni d’Italia hanno scelto di dirgli addio. Chi vive quindi in queste regioni non dovrà più pagarlo.

In alcune regioni un addio definitivo

Sono tante le regioni che hanno scelto di “ribellarsi” e di abolire il bollo dell’auto. Anzi , a dire la verità tutte hanno aderito all’abolizione. Due in particolare però hanno deciso però di abolirlo per sempre. Queste sono il Piemonte e la Lombardia.

Tutte le altre invece 18 hanno deciso di annullarlo ma solamente per qualche tempo, esattamente cinque anni per poi reintrodurlo a un prezzo minore, addirittura riducendolo del 75%.

Una scelta per incentivare l’acquisto delle vetture

A partire da adesso quindi, chi vive in regioni che non sono né la Lombardia né il Piemonte, può non pagare il bollo dell’auto per cinque anni, ma una volta passati dovrà tornare a pagarlo normalmente, sebbene con il 75% di sconto.

Lo scrive il sito Investire Oggi, che riporta le regole sul pagamento del bollo per chi possiede un’auto elettrica. L’agevolazione in questione è prevista per chi possiede un’automobile elettrica, con lo scopo d’incentivare sempre più persone a comprarla. Non solo inquina di meno rispetto a una a benzina o a gas, ma a quanto pare dispone di una grande agevolazione che permette di non pagare il bollo.